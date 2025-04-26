英足盃4強　維拉逼「宮」玩大佢

英足盃上演4強大戰，水晶宮假溫布萊球場對阿士東維拉。水晶宮在聯賽無欲無求，英足盃成為該隊季尾唯一目標，定必強陣出擊，阿士東維拉踏入季尾愈戰愈勇，雖在歐聯8強出局，但次回合反勝巴黎聖日耳門3比2一役激情四射，回師本土盃賽士氣高昂，雙方近5次交手全開3球或以上，再追2.5球入球大。（Now651周日凌晨零時15分直播）

水晶宮雖然係英足盃4強中聯賽排名最低一隊，僅排12位，但冇人敢輕視佢哋，防守硬淨唔在講，前線有進攻鐵三角桑馬迪達、伊斯美拿沙亞、伊比爾治伊斯有一定威力，而且佢哋穩守突擊踢法喺盃賽特別啱發揮；睇番佢哋2、3月份5連勝走勢，當中就曾主場大炒維拉4比1，到近日似乎走勢回落，近4場2和2負，明眼人都睇得出係刻意留力，養精蓄銳應付今場英足盃，晉級機會唔低。

阿士東維拉冬季轉會窗簽入馬高阿辛斯奧、拉舒福特及當耶爾馬倫後，整體實力全面「升呢」，3、4月期間一度錄得7連勝，直至近期接連受挫，歐聯出局，上輪聯賽慘遭曼城絕殺輸1比2，聯賽5連勝斷纜，先唔講今場英足盃能否晉級，維拉攻力大增之下，已連續9場開3球或以上，成為大盤客恩物，加上佢哋對水晶宮例多波入，捧入球大唔會令大家失望。

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