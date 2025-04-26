港超聯　傑志港會駁火求反彈

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周六「中銀人壽香港超級聯賽」戰火再臨，頭場有聯賽兩連敗的傑志，坐鎮旺角大球場恭迎近況同樣欠佳的港會，兩隊同求反彈（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）。

傑志目前已落後榜首大埔10分，今季極可能近15年來首次「4大皆空」。2005年已加入球隊的門將王振鵬，對此亦有感而發：「真係10幾年嚟第一次遇到，始終今年太多新球員，都要時間磨合，同埋傷兵都多，有好多場波其實我哋踢得唔差，只係運氣差啲贏唔到。」

王振鵬勉勵隊友勿放棄

來到最後4輪聯賽，「阿鵬」提醒一眾隊友不要放棄：「作為職業球員，一定要保持專業，同埋大家為咗爭取續約，嚟緊都要盡力踢得好啲。」「阿鵬」今季各項賽事僅上陣3次，他承認有點失望：「感覺自己可以踢多幾場，但教練嘅排陣我好難評論，唯有做好自己，出年都想繼續踢，但要睇老闆同教練點諗。」陣容方面，慈英腳傷或提早收咧。

港會上周於「冠忠巴士六十週年足總盃」4強出局後，各項賽事6場不勝，主教練谷卓斯盼球員盡快收拾心情：「呢排成績麻麻，信心點都有影響，但我哋今季都試過喺大埔同東方身上攞分，希望球員保持集中，盡力等傑志冇咁易咬得入。」陣容方面，費查傷愈可以候命，奧斯卡則有傷在身上陣成疑。

麥美倫希望反擊搵到食

中場麥美倫呼籲隊友做好防守，試圖利用反擊製造威脅：「傑志班球員走位靈活，會不斷搵位打身後，一定要小心啲，我哋對上7場都有波入，睇吓可唔可以Keep住呢個走勢偷雞。」