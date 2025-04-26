曼聯「神操作」　想用海倫換盧卡文

海倫(左)及盧卡文(右)曾是阿特蘭大隊友。(Getty Images)

曼聯前鋒海倫表現持續低迷，今季上陣45場僅入8球，英國《每日郵報》爆料，指紅魔鬼計劃今夏將呢位22歲丹麥國腳送返去阿特蘭大，交換對方射手盧卡文。

曼聯2年前豪花7,200萬鎊(約7.2億港元)向阿特蘭大收購海倫，佢成「魔」後，入球率偏低，一直為人詬病，上季43次上陣入16球，今季仲離譜，踢45場只入8球，成為曼聯攻力疲弱原因之一。

曼聯領隊魯賓艾摩廉近日話，會盡力幫助海倫提升入球數字，但進展唔大，可能開始失去耐性。盛傳紅魔鬼今夏準備重組鋒線，除咗即將收購狼隊射手馬菲奧斯根夏之外，亦有意用海倫交換盧卡文。

盧卡文3年前由RB萊比錫加盟阿特蘭大，一直屬於必然正選，代表作一定係上屆歐霸盃決賽射入3球，協助阿特蘭大贏利華古遜3比0，並當選2024年非洲足球先生。

盧卡文今季上陣36場入18球，但佢喺歐聯附加賽次回合對布魯日，射失12碼，被教練加斯柏連尼公開批評係「最差12碼劊子手」，令佢非常不滿，有意今夏離隊，曼聯正好趁機搶人。

雖然盧卡文係尼日利亞國腳，但佢本身喺英國出世及成長，並協助英格蘭U20奪得2017年世青盃冠軍，但一直未能晉身大國腳，所以選擇代表尼日利亞。呢位27歲前鋒曾效力愛華頓、李斯特城、富咸，早已適應英超，曼聯簽入佢可以「即食」。