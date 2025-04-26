港超聯　傑志反勝港會　終止兩連敗

周六（26日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，傑志坐鎮旺角大球場恭迎榜尾港會。「藍鳥」今場2分鐘率先落後，但之後憑鄧達思、費蘭度和祖連奴各入一球，最終以3比1反勝港會，終止兩連敗。

「藍鳥」今場中堅派出U22小將甘智健，夥拍鄧達思扼守中路，馬查度、費蘭度分任兩翼，支援箭頭迪美路夫攻堅，鐘樂安先列後備。值得一提，主教練卡度素因停賽，只能作壁上觀，由助教蘇沙在場上領軍。港會則有費查傷愈復出把守最後一關，倒戈的羅素，與費利皮爾、比提鎮守後防，史加利在中場派牌，入球重任落在里奧身上。

賽前兩連敗的傑志，2分鐘已落後，鄧達思禁區內踢跌史加利，球證直指十二碼，里奧操刀射入。港會9分鐘再有機會，陳浩嘉推順勁射被泰利撲出。20分鐘鄧達思將功補過，接應馬查度角球頂入，助傑志追成1比1。傑志追平後嘗試搶攻，但林樂勤、顏卓彬連番起腳，同樣未能考驗費查，半場兩隊踢成1比1。

易邊後之後戰況陷入膠着，直至59分鐘費蘭度落底斬入禁區，顏卓彬門前順勢窩利卻抽高。3分鐘後，甘智健頭槌又被費查接實。港會之後迎來壞消息，後防比提勇戰傷出，75分鐘隨即失守，費蘭度接應馬查度傳中，力壓對方後衞頂入。88分鐘祖連奴禁區內燙射得手為球隊埋齋，最終助「藍鳥」以3比1反勝港會，終止兩連敗，暫時踢多一場落後榜首大埔7分。

今場貢獻1入球的費蘭度，賽後當選全場最佳球員，他笑言感到相當疲倦，但對幫助球隊獲勝感開心：「球隊今場雖然先失波，但我哋冇自亂陣腳，好有耐性組織攻勢，之後仲愈踢愈好，踢出一場精彩比賽。」