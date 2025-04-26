港超聯　生涯聯賽首擔正　甘智健：想爭取表現！

傑志周六（26日）在旺角大球場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，以3比1反勝港會。當中生涯首度在聯賽擔正的U22中堅甘智健（Jason），賽後認為仍有很大進步空間，又指接下來再有機會落場的話，一定會爭取表現，盡力向教練證明自己。

年僅21歲的中堅甘智健，早在2022年11月12日對香港U23的聯賽已後備登場，惟直至今場對港會才再被委以重任，以正選姿態夥拍鄧達思扼守中路。生涯在聯賽首度擔正的Jason，賽後顯得相當開心：「首先多謝教練肯畀機會我，感覺上自己仲有好大進步空間，一開頭有少少緊張，好彩『阿彬』（顏卓彬）、𝐃𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬（鄧達思）叫住我，去到下半場先開始定啲，踢得愈嚟愈好。」

Jason賽前雖在聯賽未曾亮相，但他今季已在U22聯賽和「賽馬會菁英盃」累積上陣14場，他認為自己比賽狀態不俗：「有咗U22聯賽之後，今季比賽時間多咗，狀態得以維持，好過之前可能隔幾個月，先踢一場菁英盃。」Jason又透露自己與傑志仍有合約，指接下來再有機會出場的話，一定會搏盡：「積分上未必爭到冠軍，但我都會盡力踢好每一場，主要想爭取表現，畀多啲信心教練用我。」