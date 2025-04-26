港超聯　理文撼東方力保爭冠夢

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周六（26日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，爆發焦點大戰，3哥理文坐鎮將軍澳運動場，惡鬥次席東方。「黃黑軍團」派出杜度及泰法蘇尼鎮守中路，黃威、保利臣和胡晉銘控制中場，助安尼亞、羅沙及艾華頓爭取入球；至於客隊，馬高斯、梁振邦及林衍廷組成中場鐵三角，巴科爾、馬希偉和費利浦薩負責攻堅，米祖域先列後備。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

理文正選：

28 陳嘉豪［GK］

4 立慕稜也

5 杜度

6 胡晉銘

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

10 黃威 ［C］

19 金旻奎

23 泰法蘇尼

91 羅沙

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 賀爾

7 巴科爾

10 費利浦薩

16 梁振邦［C］

20 卡路士

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

32 林衍廷

72 拿亞

理文後備：

1 梁興傑［GK］

25 潘尚希［GK］

2 周子謙

11 鄭兆均

12 羅焯熙

13 李毅凱

17 張憙延

20 保連奴

22 詹皓臻

26 黃俊皓

31 翁煦濤

55 余煒廉

東方後備：

26 廖富源［GK］

6 米祖域

24 蕭頌楠

28 蕭政

29 劉慶友

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

43 黃安游

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

周六「中銀人壽香港超級聯賽」戰火再臨，尾場焦點大戰，3哥理文於將軍澳運動場硬撼次席東方，為追趕榜首大埔，兩隊勢必奮力一搏！

理文上仗於「賽馬會菁英盃」憑12碼淘汰大埔，勇闖決賽，暫代主教練朱兆基喜見球員爭勝心有增無減，強調雖然面臨9日3戰，但對球隊狀態充滿信心：「踢到依家球員已經上晒力，體能同心理狀態上理應係最好，如果我係班球員，最好隔兩日就有比賽維持狀態，所以賽程上應付得到。近幾場無論係表現定賽果上，大家都見到球隊嘅決心有幾強，希望個勢維持到尾。」

立花稜也：要交出200分表現

作為理文今季最後一場主場賽事，後衞立花稜也表示要把握地利優勢：「依家聯賽咁緊湊，我哋踢出100分都唔夠，係要交出200分嘅表現，先有辦法追貼榜首，尤其今場對東方，一定要打醒十二分精神，拚到最後一刻。」

東方上場險勝大埔晉級「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽，主教練盧比度相信球員經過休息後，已回復最佳狀態，希望球員盡力發揮：「理文最近狀態好好，加上仲有得爭聯賽，鬥心唔講得笑，希望我哋班球員踢得放啲，盡力踢好場波就得。」陣容方面，亞歷斯祖因傷未能候命。

林衍廷嚴防艾華頓免重蹈覆轍

中場林衍廷提醒隊友特別要嚴防艾華頓：「對上一次聯賽對理文，Lead住兩球後唔夠集中，搞到輸波，今場一定要小心啲，特別要睇實艾華頓，依家場場都咁緊要，我哋會努力頂到尾，保住爭標希望。」