港超聯 理文撼東方力保爭冠夢
2025年04月26日 17:02
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周六（26日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，爆發焦點大戰，3哥理文坐鎮將軍澳運動場，惡鬥次席東方。「黃黑軍團」派出杜度及泰法蘇尼鎮守中路，黃威、保利臣和胡晉銘控制中場，助安尼亞、羅沙及艾華頓爭取入球；至於客隊，馬高斯、梁振邦及林衍廷組成中場鐵三角，巴科爾、馬希偉和費利浦薩負責攻堅，米祖域先列後備。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）
理文正選：
28 陳嘉豪［GK］
4 立慕稜也
5 杜度
6 胡晉銘
7 保利臣
8 艾華頓
9 安尼亞
10 黃威 ［C］
19 金旻奎
23 泰法蘇尼
91 羅沙
東方正選：
1 葉鴻輝 ［GK］
2 賀爾
7 巴科爾
10 費利浦薩
16 梁振邦［C］
20 卡路士
22 梁冠聰
23 馬希偉
27 馬高斯
32 林衍廷
72 拿亞
理文後備：
1 梁興傑［GK］
25 潘尚希［GK］
2 周子謙
11 鄭兆均
12 羅焯熙
13 李毅凱
17 張憙延
20 保連奴
22 詹皓臻
26 黃俊皓
31 翁煦濤
55 余煒廉
東方後備：
26 廖富源［GK］
6 米祖域
24 蕭頌楠
28 蕭政
29 劉慶友
33 高銘浩
35 林千裕
42 楊棟棋
43 黃安游
44 柏拔
77 李俊霆
88 張文浩
周六「中銀人壽香港超級聯賽」戰火再臨，尾場焦點大戰，3哥理文於將軍澳運動場硬撼次席東方，為追趕榜首大埔，兩隊勢必奮力一搏！
理文上仗於「賽馬會菁英盃」憑12碼淘汰大埔，勇闖決賽，暫代主教練朱兆基喜見球員爭勝心有增無減，強調雖然面臨9日3戰，但對球隊狀態充滿信心：「踢到依家球員已經上晒力，體能同心理狀態上理應係最好，如果我係班球員，最好隔兩日就有比賽維持狀態，所以賽程上應付得到。近幾場無論係表現定賽果上，大家都見到球隊嘅決心有幾強，希望個勢維持到尾。」
立花稜也：要交出200分表現
作為理文今季最後一場主場賽事，後衞立花稜也表示要把握地利優勢：「依家聯賽咁緊湊，我哋踢出100分都唔夠，係要交出200分嘅表現，先有辦法追貼榜首，尤其今場對東方，一定要打醒十二分精神，拚到最後一刻。」
東方上場險勝大埔晉級「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽，主教練盧比度相信球員經過休息後，已回復最佳狀態，希望球員盡力發揮：「理文最近狀態好好，加上仲有得爭聯賽，鬥心唔講得笑，希望我哋班球員踢得放啲，盡力踢好場波就得。」陣容方面，亞歷斯祖因傷未能候命。
林衍廷嚴防艾華頓免重蹈覆轍
中場林衍廷提醒隊友特別要嚴防艾華頓：「對上一次聯賽對理文，Lead住兩球後唔夠集中，搞到輸波，今場一定要小心啲，特別要睇實艾華頓，依家場場都咁緊要，我哋會努力頂到尾，保住爭標希望。」