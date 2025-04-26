西盃決賽！巴塞皇馬搶冠大陣仗

西班牙盃決賽上演「國家打吡」，巴塞隆拿中立場惡鬥皇家馬德里！「地上最強」得分點多，今季已經有5名球員入球達雙位數字，令對手防不勝防。「銀河艦隊」聯賽落後、歐聯又出局，西班牙盃孤注一擲絕不留力，雙方近4次正式賽事交手，全開4球或以上，3.5球入球大係必然之選。（周日凌晨4時開賽）

巴塞隆拿於聯賽領先皇馬4分，雖然下周有歐聯4強首回合顧慮，但西盃爭霸當然唔會手軟，亦唔想輸波打窒道氣，希望實現「3冠王」美夢，預料仍然會強陣出擊。

「地上最強」今季喺費歷克帶領下，球隊得分點多，今季已經有5名球員入球達雙位數字，尤其打生咗拉芬夏比洛尼，佢今季為巴塞各項賽事上陣49場，貢獻30個入球及23次助攻，首席射手羅拔利雲度夫斯基因傷缺陣都唔怕，加上球隊仲有拉明耶馬、丹尼爾奧莫同費倫托利斯，唔怕入唔到波。

「銀河艦隊」西甲落後巴塞，歐聯亦告8強止步，西盃「國家打吡」當前冇退縮餘地，何況今季雙方2度交手皇馬都輸波，今場如果喺決賽場合擊敗巴塞捧盃復仇，絕對係本利歸還。

周中皇馬擊敗基達菲一仗，教練安察洛堤收起有微傷嘅基利安麥巴比，等佢抖足應付今場決賽，呢名法國前鋒已經全面投入訓練，皇馬必定以最強陣容出擊。

至於上周球隊擊敗畢爾包，亦係雲尼斯奧斯祖利亞加盟皇馬第200場勝仗，無獨有偶，佢喺球隊第一場贏波，就係2018年10月一場西班牙盃，今場絕對有沖喜作用，有力同巴塞鬥攻，入球大不容錯過。

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