楊博文全運測試賽轟30分　香港U22險勝香港東方

周六（26日）於香港體育館上演兩場第15屆全運會籃球（男子22歲以下組）項目測試賽，香港U22籃球代表隊憑「倒戈」上陣的楊博文豪取30分、19個籃板，以80：79險勝香港東方，明日（27日）將與滿貫爭奪冠軍寶座。

香港U22代表隊今場派出倪嘉仁、吳委峻、曾朗謙、楊博文和吳翔旺擔任正選，香港東方則派出張延隆、梁嘉顯、蘇利文、徐遠成和卜聿揚正選出擊。U22隊表現未有怯場，首節已與對手戰成均勢，楊博文雙手入樽一度助球隊超前，單節貢獻6分，首節兩隊戰成15：15。香港東方第2節還擊，新兵林民淇命中兩球三分，單節9分，中鋒卜聿揚亦有6分進帳，全隊打出26：21，半場領先41：36。

活力十足的香港U22隊第3節逼使對手出現不少失誤，黃宇恆連中兩球三分，助球隊再次超前，此節打出28：21，以64：62領先。決勝節香港U22隊一度領先多達8分，其後東方憑梁嘉顯、蘇利文、徐遠成等人得分，反超前至72：70。U22隊則由倒戈上陣的楊博文和吳委峻連得5分，最後4分鐘仍有3分優勢，兩隊激鬥至最後一刻，最終香港U22隊以80：79取勝。

香港U22隊今場打出驚喜，楊博文取全場最高30分，另加19個籃板，其中13個為進攻籃板。另外吳委峻和黃宇恆各取13及11分。香港東方則以由南華新加盟的林民淇得23分為球隊最高，蘇利文緊隨其後取13分5籃板。值得一提的是，香港東方全隊錄得多達22次失誤，比對手多4次。

賽後香港U22隊主教練朱加勤喜見球員表現拚搏，打出應有水準：「我們從去年9月起開始訓練備戰，球隊主要以反擊快攻及勤力防守應戰。好難得可以在香港主場比賽，我認為可以增強球員的歸屬感，面對甲一球隊，即使被看低一線，我們每一個球員落到場都好搏命。我們亦希望靠輪換減低失誤，今日12個球員都做足準備，希望不辜負球迷所望。」他亦表示由於部分球員受傷或要應考DSE，測試賽14人名單並非全運會決選名單，這兩場比賽的表現會視為甄選參考條件。

現於美國讀大學4年級的楊博文（Ivan）為香港東方青訓球員，獲得「香港東方精英運動員獎學金」的他2月已與香港東方簽約，大學畢業後將正式成為該隊職業球員，他透露畢業後將5月回港，今季有望出戰本地聯賽。

復活假期回港的Ivan趕及出戰今次測試賽，首場交出搶鏡表現，他賽後興奮表示對比代表美國學校出賽，更愛在香港主場作賽，因為球迷會更加熱情，他亦滿意場館設置：「個籃框一定冇問題啦！好難得可以在紅館打波，自己都希望全力以赴。」說到今場倒戈取勝，Ivan表示：「希望得到各位老大哥的尊重，不過我還有很多不足，我會繼續向他們學習。」

頭場滿貫以70：67擊敗全新陣容示人的永倫，滿貫新兵張國銓取全場最高21分，惠龍兒續中流砥柱貢獻13分18籃板，蔡再懃亦有12分。永倫兩新兵鄭凱安和黃銘德各取19及17分。港隊中鋒惠龍兒賽後表示：「紅館比賽氣氛很好，有音樂、燈光配合，氣氛和甲一很不同，有種打國際賽的感覺。」