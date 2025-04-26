領軍升班都要炒？列斯聯主帥有段「黑歷史」

丹尼爾法基(右)曾2次率領諾域治升上英超，但都慘淡收場。(Getty Images)

英冠球隊列斯聯提早2輪獲得直接升班資格，下季重返英超，但領隊丹尼爾法基卻面臨被炒，因為呢位48歲德國籍教頭曾2次率領諾域治升上英超，但都慘淡收場，擁有列斯聯嘅美國財團49ers Enterprises憂慮丹尼爾法基「黑歷史」重演，打算換帥，聘請西班牙名宿法比加斯執教。

丹尼爾法基堪稱「升班專家」，2018/19年協助諾域治以英冠冠軍身份殺上英超，但僅1季就以包尾降班。2020/21年球季，丹尼爾法基再次率領諾域治成為英冠盟主，重返英超，但升班後成績太差，未夠半季就被炒。

丹尼爾法基2年前成為列斯聯主帥，再次發揮「英冠王者」本色，今季帶領球隊取得升班資格，但49ers Enterprises明顯唔相信佢下季可以為列斯聯保住英超席位，英國傳媒指管理層準備換帥，首選係法比加斯。

37歲嘅「法比仔」球員時代效力過阿仙奴及車路士，上季以「影子教練」身份率領意乙球隊科木取得升班資格，今季意甲暫時排12位，表現令人驚喜，因而獲得列斯聯會方垂青，準備邀請佢過檔。