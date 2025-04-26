港超聯　理文贏波繼續追趕大埔

周六（26日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，爆發焦點大戰，3哥理文坐鎮將軍澳運動場，惡鬥次席東方。最終理文靠杜度及立花稜也各建一功，以2比1小勝兼升上第2位，追至僅落後榜首大埔1分。

「黃黑軍團」派出杜度及泰法蘇尼鎮守中路，黃威、保利臣和胡晉銘控制中場，助安尼亞、羅沙及艾華頓爭取入球；至於客隊，馬高斯、梁振邦及林衍廷組成中場鐵三角，巴科爾、馬希偉和費利浦薩負責攻堅，米祖域先列後備。

開賽4分鐘，東方幾乎先開紀錄，巴科爾接應罰球，伸到盡篤前中柱彈出，再被陳嘉豪沒收。15分鐘後，輪到理文搶攻，黃威混戰中起腳斜出。39分鐘，費利浦薩左路推大位施射，被陳嘉豪一抱入懷，兩隊半場互交白卷。

理文換邊後不足1分鐘就有黃金機會，羅沙策動反擊，安尼亞傳中，艾華頓起腳未能命中目標。58分鐘，艾華頓右路傳中，保利臣近門勁射中網側，4分鐘後，東方反擊機會，巴科爾分邊，費利浦薩射門未能攻破陳嘉豪十指關。67分鐘，理文先開紀錄，杜度接應艾華頓角球，頂成1比0，3分鐘後，立花稜也個人表演，壓入禁區射破葉鴻輝十指關。其後東方調入高銘浩，加強攻力，82分鐘，東方成功破蛋，梁振邦禁區勁射中楣，李俊霆補中成1比2，令賽事掀起高潮，但主隊成功保住勝果，贏2比1完場全取3分升上第2位，落後榜首大埔1分。

理文暫代主教練朱兆基賽後表示，球員信心有所提升，為其中1個致勝關鍵：「本身部署係想唔失波先，所以上半場保守少少，但因為今場失分就冇希望爭聯賽，所以到最後30分鐘開始換人搶攻，而且成隊波好團結，加上最近走勢唔錯，信心好番啲，自然發揮得更好。」