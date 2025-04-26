港超聯　助理文升上次席　立花稜也：目標做雙冠王

周六（26日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場由理文坐鎮將軍澳運動場，迎戰賽前排第2的東方。最終理文以2比1小勝兼升上次席，今場有份建功立花稜也（Tachi）下半場大騷驚人球技，單刀射破東方大門兼正式「開齋」，賽後他表示暫保爭標機會後仍不容鬆懈，會繼續力追榜首大埔，爭取成為2冠王。

一度被前任主帥賀蘭特打入冷宮的立花稜也，繼上場於「賽馬會菁英盃」4強賽踢足120分鐘後，今場繼續擔正踢足全場，下半場更憑藉速度突破對手防線，射入教科書級別的精彩一球，技驚四座，賽後Tachi表示非常高興助球隊取得關鍵3分，又笑指今場是個人生涯的最佳入球：「喺香港踢咗咁耐都未試過咁樣入波，我攞波嗰吓見到右邊有空位，附近又冇隊友接應，咁我就自己帶波射埋，呢個可能係我職業生涯嘅第一次。幫到球隊贏晒3分，仲要終於『開齋』，感覺特別開心，今晚要同屋企人返去好好慶祝吓，多謝班球迷今日咁撐我哋。」

理文目前於聯賽僅落後榜首大埔1分，Tachi形容餘下4場仍極度關鍵，期望下周四（1日）「賽馬會菁英盃」決賽再下一城，以成為2冠王為目標：「我哋需要贏埋淨低嗰4場，先可以保住爭冠軍嘅機會，所以之後每場都要交足十成表現，喺『菁英盃』同聯賽搏殺到最尾，希望捧走兩個獎盃。」