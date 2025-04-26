港超聯　北區迎戰冠忠南區有激鬥

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周日（27日）同時不同地進行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，其中北區運動場上演「南北大戰」，由4連勝的北區面對有「賽馬會菁英盃」決賽後顧的冠忠南區；而近8場只得1勝的九龍城，則在深水埗運動場主場硬撼闖入「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽的標準流浪。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

季初一度排榜尾的北區，錄得4連勝後，今場只要擊敗南區，在積分榜上即可超越對手。倒戈的簡嘉亨，有信心球隊可以再下一城：「季初有啲唔好彩，其實踢得唔算差，但成日贏緊又輸番。南區今季同樣好飄忽，近期我哋氣勢好強，希望攞到3分。」

簡嘉亨今季20場聯賽全部正選上陣，3月底對九龍城更攻入絕殺一球，他坦言自己來到季尾開始上力，接下來盼再有好表現：「由進攻球員轉踢左閘，踢法有所改變，要時間適應，但表現一路進步緊。嚟緊4場對我哋球員好緊要，除咗唔好受傷，仲要踢好啲爭取下年合約。」

另一邊廂，由於南區周四（5月1日）要出戰「賽馬會菁英盃」決賽，領隊貝可泓透露會作不少輪換，盼球員全力爭取表現：「有啲主力差1張黃牌就要停賽，為咗用最強陣容應付『菁英盃』決賽，今場應該唔會派佢哋上陣，希望有得落場嘅球員盡力爭取表現，證明自己。」陣容方面，早前聯賽對標準流浪，遭遇鼻骨骨裂的積遜可以候命，但基哥利有傷在身，上陣成疑。

陳凱柏就指北區近期狀態大勇，表示全隊已「做足功課」，盼限制對方進攻：「北區最近連贏4場，狀態弗到漏，佢哋進攻好睇肯迪、『阿國』（黃偉國）同『阿亨』（簡嘉亨）發揮，希望我哋做好防守，令北區冇咁易做到埋門。」

【兩隊預計正選陣容】

北區

門將：1.龐焯熙

後衞：2.波比 5.丹尼路 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：10.羅曉聰 32.艾利安 8.肯迪

前鋒：73.黃偉國 9.羅港威 18.戴子軒

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：4.川瀨浩太 21.黃浩然 16.翟廷峯

中場：8.李嘉耀 10.亞哥斯達 15.黎格爾 26.陳凱柏

前鋒：18.艾華 90.積遜 7.史提芬彭利拿