港超聯　九龍城同標準流浪鍊過

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周日（27日）同時不同地進行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，其中北區運動場上演「南北大戰」，由4連勝的北區面對有「賽馬會菁英盃」決賽後顧的冠忠南區；而近8場只得1勝的九龍城，則在深水埗運動場主場硬撼闖入「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽的標準流浪。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

九龍城上仗以1比3不敵大埔後輪空1周，主教練陳銘剛認為面對比賽空白期下，球員戰意更為旺盛，亦相信標準流浪有「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽後顧之下，旗下球員會比對手更放膽發揮：「輪空1個禮拜畀我哋有足夠時間好好部署，可能太耐冇比賽，亦都睇到球員好渴望落場比賽。我哋優勢就係對手有多啲顧慮，佢哋要擔心球員受傷或者攞牌踢唔到決賽，我哋反而就係得番聯賽All the way，背負壓力比較少，相信球員發揮都會比較自如。」

今季與流浪3度交手錄得勝和負各1，上場攻入加盟後首個入球的中堅姜𠗕賢，表示九龍城雖然於聯賽排名高於對手，但流浪陣中有不少實力球員，絕對不能輕敵：「流浪喺處理角球方面有一手，反擊速度又快，只要我哋一個小失誤佢哋就可以攞到機會埋門，加埋伊巴謙今場可以踢番，如果我哋要守住中游位置到季尾，今場不容有失。」

至於標準流浪方面，上周鎖定首季U22聯賽冠軍，以及「足總盃」決賽席位，領隊黃展鴻指已再三提醒球員避免魯莽領紅，又指今仗會作適當輪換：「上場足總盃4強對港會因為伊巴謙停賽，所以調番比迪高出嚟派牌，開局之後好快拉開到3球，雖然人腳唔算齊整，但見到球員整體有發揮到部署。我哋希望決賽係可以Full team上陣，所以都特別提醒佢哋今場避免大意犯規，小心唔好攞牌，啱啱考完DSE嗰班已經練番波，呢幾場都會畀多啲機會班年青球員發揮。」陣容方面，前鋒伊巴謙刑滿復出。

目前流浪以17分於聯賽榜位列第8，上場「足總盃」4強戰有份建功的中場比迪高，就表示球隊目前士氣高昂，希望爭取更高排名：「無論聯賽定係盃賽我哋都一樣咁重視，球隊同九龍城依家只係相差4分，我相信絕對有得追，而且上次對九龍城去到尾段先畀對手逼和，大家都好唔甘心，今場一定要攞晒3分。」

【兩隊預計正選陣容】

九龍城

門將：63.李瀚灝

後衞：14.龍梓軒 3.韋利安 4.姜𠗕賢 2.余沛康

中場：17.田中芳拓 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 22.辛尼 27.卡朗

標準流浪

門將：99.陳冠燊

後衞：32.李泳豪 23.林堂真 45.安沙 4.梁煒烽

中場：11.巴拉克 70.比迪高 5.林遼太

前鋒：77.雷仙奴 40.伊巴謙 7.劉智樂