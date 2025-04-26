艾殊利高爾：曼城「第2主場」發威入決賽

諾定咸森林及曼城在今季英超僅相差1分，這也意味著這場於周日舉行的英足盃4強戰將會異常激烈。

今季對諾定咸森林來說是一個難忘的球季，如果能贏得這場比賽及鎖定來屆歐洲賽席位，那將是非凡成就。然而，他們最近在聯賽前5爭奪戰中，先後不敵阿士東維拉及愛華頓，但上月主場以1比0小勝曼城，將為其球員帶來今仗所需需的信心。

對於森林隊，目前至關重要的是傷兵問題。基斯活特和安東尼艾蘭加看來將能趕及復出，而奧拉艾拿將會是他們今仗唯一有傷在身的球員，這位尼日利亞後衞仍受小腿傷患困擾。

另一邊廂，曼城正在向第8次英足盃冠軍進發，這將令他們能追平車路士、熱刺和利物浦的奪冠次數。哥迪奥拿所執教的藍月狀態正佳，近5場比賽保持不敗，包括周中聯賽主場對阿士東維拉時，最後時刻絕殺對手全取3分。

曼城已經連續兩屆闖入英足盃決賽兼與死敵曼聯相遇，結果勝負各一，而在過去15年，他們6次成功殺入英足盃決賽，換言之溫布萊球場幾乎成為他們在近20年的第2主場。

儘管他們幾可肯定會缺少射手艾寧夏蘭特，但從近幾場比賽所見，並沒對其攻力造成太大影響，皆因他們在過去5場比賽已攻入11球。

儘管今季曼城整體表現不如以往，但鑑於近年擁有更多英足盃的大戰經驗和底蘊，我預計他們將在這場4強戰中取得最後勝利。