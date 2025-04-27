巴塞隆拿勇奪西盃　三冠王先過頭關

周日(27日)凌晨西班牙盃決賽喺中立場塞維利亞舉行，戰局峰迴路轉，巴塞隆拿戰至加時末段，憑後衞祖利斯古迪攻入絕殺球，以3比2反勝皇家馬德里，破紀錄第32次奪得呢項錦標。巴塞排西甲榜首，並已打入歐聯4強，依家捧西班牙盃冠軍，「三冠王」目標先過頭關。

賽前皇馬會方要求換球證，甚至醞釀罷踢，令今場「國家打吡」額外矚目。「銀河艦隊」嘅霸道行為，惹來輿論唔少批評，未踢已先失勢。開賽後巴塞隆拿果然佔上風，上半場有9次射門，包括28分鐘柏迪遠射入網打開紀錄，反觀皇馬上半場只有1次射門。

換邊後，皇馬主帥安察洛堤立即作出調動反擊，換入有傷在身嘅前鋒基利安麥巴比加強攻力，呢位法國國腳不負所托，70分鐘主射罰球入網扳平，跟住中場曹亞文尼頂入角球，為皇馬反超前2比1。

戰至84分鐘，巴塞隆拿打快攻，拉明耶馬送出妙傳，費倫托利斯單刀推過門將泰拔高圖爾斯，射入空門扳平2比2，需要加時決勝負。踢到加時臨完場前4分鐘，巴塞右閘祖利斯古迪射入致勝1球，協助球隊相隔4年再捧西班牙盃冠軍，為周四(5月1日)凌晨歐聯4強首回合主場對國際米蘭壯行色。

巴塞第32次奪得西盃，屬於賽事史上奪冠次數最多球隊，比第2嘅畢爾包多8次。