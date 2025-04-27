攞多1分即捧盃　利物浦最後衝刺捧半W

英超焦點之戰，利物浦主場火併熱刺，榜首利物浦只要和波，就可以提早奪冠，但畢竟喺自己地頭比賽，冇理由消極求和咁衰仔，反而要全力爭勝，以贏波同球迷一齊慶祝捧盃。熱刺要留力踢歐霸盃，隨時輪換陣容，令「紅軍」予取予攜。雙方近5次聯賽交鋒，利物浦4次上半場領先，首選半場主勝。（Now 630、621及611周日晚11時30分直播）

利物浦餘下5場聯賽拎1分就可以繼2020年後，第2次英超封王，由於下輪作客車路士，自然希望趁今輪喺晏菲路球場出擊捧盃，即場同「紅軍」球迷開派對。嚟到登基重要時刻，利物浦球員士氣肯定非常高昂，勢必踢場漂亮勝仗，先下手為強，盡快入波奠定勝局，以免夜長夢多。前鋒穆罕默德沙拿有望囊括神射手及助攻王雙料榮譽，相信佢仍會搏盡數胡，以及為隊友創造入波機會，利物浦好可能上半場就領先。

至於熱刺已護級成功，聯賽對佢哋而言只屬例行公事，現時將全副精神擺落爭奪歐霸盃，預料領隊普斯迪高路今仗會收起部分主將，留力踢嚟緊周五凌晨歐霸盃4強首回合主場對挪威球隊波杜基林特，尤甚是射手孫興民有傷在身，相信唔會披甲。

事實上，以熱刺今季頹勢，就算強陣出擊都唔係利物浦對手，雙方近2次英超交鋒，熱刺全敗合共失10球，加上今年2月英聯盃4強次回合，作客吞「紅軍」4蛋，根本無力抵擋利物浦強攻。更何況熱刺近3場英超作客都輸波，合共失7球，今仗隨時由頭輸到尾。

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