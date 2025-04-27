「重返」馬場睇大賽　陳肇鈞：康復情況樂觀　

由於大埔在今周港超聯輪空，陳肇鈞（Philip）周日（27日）獲邀到沙田馬場欣賞冠軍賽馬日，他大讚氣氛可媲美港隊比賽；同時，這名正在養傷的港腳，又透露自己康復情況樂觀，相信很快可以復出，以幫助球隊爭奪聯賽冠軍。

冠軍賽馬日是日在沙田馬場舉行，吸引大批馬迷入場，而大埔中場陳肇鈞亦獲邀前來親身體驗大賽氣氛，他在受訪時顯得相當開心：「馬會一直非常支持香港足球，而我都覺得大眾應該要知道賽馬存在，好多謝馬會邀請。今日入場就好似睇港隊比賽咁，氣氛好好，尤其賽前仲有表演睇，不過韓國文化我唔太留意，自己全力撐容祖兒！」

Philip為昔日冠軍騎師陳柏鴻兒子，兒時在馬場長大的他，笑言今次感覺好像返到屋企一樣：「大家都知我嘅背景，細個雖然唔可以入馬場，但好多童年回憶都喺依到。驅趕或者餵馬都會，屋企仲有好多相，不過近年入馬場真係唔多，始終六日撞正比賽，星期三要休息。」同時，他又認為賽馬這項運動，對比以前完全昇華：「賽馬日依家有表演、美食同啤酒等，同以前純粹賭馬好唔同，已經變咗一件盛事。」

此外，Philip缺陣了上場對東方的「足總盃」4強，提到自己的腳傷，這名中場則向球迷大派定心丸：「康復得好好，自己每日好努力做物理治療，加埋意志力，要喺最後幾場出番嚟，（情況）都樂觀嘅。知道球隊要捱埋最後4場唔容易，希望快啲復出，畀多個選擇『堅Sir』（李志堅）。」