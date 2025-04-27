陳頌賢、歐陽佩妤膺大專男女最佳

由中國香港大專體育協會主辦的周年頒獎典禮周日（27日）假香港理工大學賽馬會綜藝館舉行，香港理工大學奪得男、女子全年團體總冠軍，達成7連霸。另外跆拳道代表陳頌賢及武術女將歐陽佩妤分別奪得大專全年最佳男、女子運動員。

來自18個項目的33位運動員獲選為大專最有價值運動員，而香港理工大學跆拳道選手陳頌賢及香港中文大學武術代表歐陽佩妤獲選為大專全年最佳男、女子運動員。理大同時包辦男、女子全年團體總錦標冠軍。本年度亦有11位運動員憑國際賽優異成績入選「大專名人堂」，當中包括：巴黎奧運韻律泳兩金得主、中國代表王柳懿、王芊懿、香港羽毛球女將謝影雪、奧運輪椅羽毛球獎牌得主陳浩源、游泳女將張心悅、武術運動員歐陽佩妤等。

香港跆拳道代表陳頌賢去年於香港舉行的跆拳道品勢世錦賽奪得U30男子團體銅牌，至於歐陽佩妤去年亦在太極世錦賽奪得女子AB組42式太極拳銅牌，創個人最佳成績。理大土木工程系3年級生陳頌賢（Alex）首次獲頒年度最佳運動員獎，他表示得獎意義重大：「好驚喜可以獲獎，感謝學校的支持，協助我兼顧學業和運動員事業。去年我首次在香港主場出戰品勢世錦賽，最終和隊友奪得銅牌，賽前我們準備了一年，好開心可以主場有好表現。」

世界大學生運動會將於7月假德國萊茵魯爾區舉行，陳頌賢亦將第2次參賽，上屆成都世大運在傳統品勢男子團體和個人賽前8完成的他表示，「希望今屆可以衝擊獎牌。」陳頌賢世界排名最高為第11位，是香港男子史上最高排名運動員，他期待未來為宣傳品勢項目出一分力：「品勢可以磨練專注力、意志力，是一項考驗耐心的運動，其實香港選手在亞洲，甚至世界賽都有不錯的表現，希望有更多機會宣傳這個運動。」

至於中大2年級生歐陽佩妤（Pearly）亦對得獎感鼓舞：「今屆候選運動員都有優秀表現，部分更是奧運代表，得獎覺得好開心，希望藉今次得獎，令大家更認識武術運動。去年我在世錦賽首次贏得銅牌，這是我全職生涯表現最好的一次。」原以長拳為主項的Pearly，近年才轉打太極，上屆有份出戰世大運的她表示，由於今屆世大運不設武術項目，今年會以爭取全運會資格為目標。