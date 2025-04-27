港超聯　標準流浪作客5球輕取九龍城

周日（27日）同時不同地舉行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，其中九龍城坐鎮深水埗運動場，硬撼標準流浪。最終流浪憑巴拉克、劉智樂、伊巴謙、雷仙奴及姚浩明各入1球，以5比0勝出。

主隊派出迪高、田中芳拓及何瀧浩組成中場鐵三角，林學曦及封天詠負責側擊，支援卡朗攻堅；流浪方面，改由奧利斯把守最後一關，伊巴謙刑滿復出，聯同劉智樂和雷仙奴爭取入球，比迪高先列後備。

流浪初段嘗試反客為主，3分鐘，劉智樂傳中，伊巴謙抽射被李瀚灝接實。主隊站穩陣腳後開始反擊，11分鐘，封天詠橫傳，田中芳拓遠射柱邊出界。28分鐘，流浪反擊機會，劉智樂橫傳，巴拉克冷靜射入，為球隊先開紀錄，4分鐘後，伊巴謙傳中，劉智樂頂成2比0，主隊其後換入辛尼及陳文輝，加強攻力，但到上半場補時階段，巴拉克橫傳，助攻伊巴謙射成3比0入更衣室。

流浪換邊後未收手，47分鐘，劉智樂大腳送前，雷仙奴推過李瀚灝後射成4比0。隨後安沙接應巴拉克傳中頂入，VAR覆核後確認巴拉克及劉智樂越位在先，入球無效。72分鐘，主隊幾乎破蛋，余沛康斬入禁區，辛尼門前頂中網側，幸保不失的流浪完場前有姚浩明錦上添花，流浪贏5比0完場，全取3分。

今場為球隊先開紀錄，兼被選為「全場最佳球員」的巴拉克，賽後指全隊在教練團成員帶領下，演出漸入佳境：「『大眼』（流浪領隊黃展鴻）、『嘉緯』（流浪助教林嘉緯）同『均宜』（流浪助教盧均宜）帶畀我哋好多經驗，而且大家愈夾愈有火花，攻守兩端攞到平衡，希望可以Keep住呢股氣勢，應付好『足總盃』決賽。」

九龍城總監何信賢賽後坦言，球隊相隔超過20日，才再有正式比賽影響狀態，加上球員因失誤導致失球，表示全隊會作檢討：「隔咗一段時間冇比賽，狀態確係冇對手咁好，而且球隊因為自己失誤而失波，仲要完半場前輸埋第3球，對士氣有影響，我哋會好好檢討。」談到卡朗上半場傷出，「何Sir」指該名巴西籍外援背部受傷，暫時未能步行，有待進一步檢查傷勢。