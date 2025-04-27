港超聯　冠忠南區3比2險勝北區

周日（27日）同時不同地進行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，其中北區運動場上演「南北大戰」，由4連勝的北區面對有「賽馬會菁英盃」決賽後顧的冠忠南區。最終南區憑川瀬浩太的入球，及梅開二度的史提芬彭利拿，以3比2險勝北區，兼寫下連續3場各項賽事不敗紀錄。

北區今場派出龐焯熙把關，丹尼路夥拍基拿美鎮守後防，肯迪負責派牌，協助古杜拉和羅港威攻堅，韋健豪及劉君正先列後備；南區陣容方面，今場由伍瑋謙把關，川瀬浩太鎮守中路，亞哥斯達負責派牌，入球重任落在艾華及趙聡悟身上，鞠盈智今季首次被列入後備，宋柱浩及佐佐木周則不在大軍名單當中。

開賽僅1分鐘，南區先有埋門機會，黎格爾左路起腳，皮球省中對方球員後改變方向，皮球被龐焯熙及時沒收。6分鐘，史提芬彭利拿無人看管下轉身射入死角，為南區先開紀錄。17分鐘，簡嘉亨左路直射，可惜力度欠奉，未能考起門將伍瑋謙。30分鐘，北區傳來壞消息，中場艾利安因傷退下火線，由劉君正入替。38分鐘，北區慘食「詐糊」，肯迪接應古杜拉頭槌後，禁區頂射入，可惜古杜拉越位在先，判入球無效。上半場，南區領先主隊一球下，返回更衣室。

易邊後，南區換入黃浩然及容昊加強攻力，調動隨即收效，53分鐘，南區角球機會，川瀬浩太接應黃浩然頭槌二傳，門前篤入，為客隊射成2比0。60分鐘，伍瑋謙禁區內推跌黃偉國，球證直指12碼，由古杜拉操刀射入，北區追至1比2。64分鐘，艾華右邊底線橫傳，史提芬彭利拿禁區內接應後射入，但接應時疑似犯手球，球證檢查VAR後，判入球不成立。69分鐘，史提芬彭利拿在亞哥斯達助攻下禁區內輕鬆篤入，個人梅開二度。落後的北區立即反擊，73分鐘，羅曉聰開出角球，丹尼路門前頭槌建功，收窄比數至2比3。88分鐘，北區幾乎扳平，黃偉國接應羅港威短傳，禁區內以一敵二下起腳，但角度太正，皮球被伍瑋謙橫身接實。最終南區以3比2險勝北區。