港超聯　梅開二度　肥彭：食住個勢贏「菁英盃」

周日（27日）「中銀人壽香港超級聯賽」於北區運動場上演「南北大戰」，最終冠忠南區以3比2險勝主隊北區，兼寫下連續3場各項賽事不敗紀錄。而梅開二度的史提芬彭利拿指今場勝仗為周四（1日）「賽馬會菁英盃」決賽打下強心針，盼延續不敗氣勢，捧下隊史第二座「菁英盃」。

37歲的前鋒史提芬彭利拿今場梅開二度，攻入其個人今季聯賽第6球之外，更助南區保住聯賽第6位，「肥彭」（史提芬彭利拿）表示在兵源緊拙之下，隊友都能將士用命，為此感到自豪：「我哋星期四仲有場決賽要應付，所以始終有啲顧慮，唔似北區咁可以夫添上陣，但係我哋今日擔正嘅球員個個都發揮得好出色，跟足晒教練部署，個賽果已經反映到我哋份鬥心，球隊今季唔會淨係滿足喺依家嘅排名，大家都好想喺聯賽升到上半版，我哋會繼續努力。」

作為22/23年球季的「賽馬會菁英盃」盟主，「肥彭」對周四的決賽相當期待，期望複製前季決賽對陣理文的劇本，續寫獎盃歷史：「『菁英盃』對南區嚟講有好特別嘅意義，咁啱今年決賽又係對番理文，我哋依家士氣爆棚，個個都狀態十足，星期四一定會係一場好精彩嘅大戰，希望食住個勢，好似前季咁贏理文捧盃。」