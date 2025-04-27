超級幸運星　施捷斯尼退休復出連贏2隻盃

巴塞隆拿門將施捷斯尼成為最強幸運星，呢位35歲前波蘭國腳上年8月同祖雲達斯解約後，原本已宣布「掛靴」，但巴塞正選門將達史特根因為重傷提早收咧，會方上年10月請施捷斯尼出山做替工，佢今年已協助球隊連捧西超盃及西盃，夠晒戲劇性。

施捷斯尼曾效力阿仙奴、賓福特、羅馬、祖雲達斯，天生有捧盃命，包括為兵工廠奪得2次英足盃、1次社區盾冠軍，亦協助祖記捧過3次意甲、3次意盃、2次意超盃冠軍。呢位身高1米95嘅著名鋼門年紀大，近年狀態走下滑，上年夏天被祖記放棄，一度傳出可能去中東搵食，甚至重返阿仙奴，但都冇下文，最後無奈退役。

當施捷斯尼心灰意冷，巴塞突然搵上門，同佢簽約至今季結束，原本只係擔任3號門將，但由於副選門將恩拿斯奧彭拿表現欠佳，令佢獲得正選。今年1月西超盃決賽，施捷斯尼踢到56分鐘被逐，幸好巴塞仍保住勝果。

施捷斯尼吸取教訓後，今場西盃決賽踢足120分鐘，發揮穩定，成為奪冠功臣。「勵志故事」仲未完，佢仲有機會捧埋西甲及歐聯冠軍，屆時巴塞同佢續約都唔出奇。