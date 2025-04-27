吳委峻1分鐘轟7分　香港U22反勝滿貫奪冠

「第15屆全運會籃球（男子22歲以下組）項目測試賽」，周日（27日）於香港體育館上演冠軍戰，香港U22關鍵時刻憑吳委峻1分鐘內連得7分，以77：75反勝滿貫奪得冠軍。吳委峻賽後感謝球迷支持，期待全運會氣氛更好：「希望全運會有更多人入場，令紅館可以成為我哋嘅『地獄主場』！」

昨日擊敗香港東方晉級決賽的香港U22，今場面對永倫入局較慢，曾落後2：10，曾朗謙命中三分球，港隊首節以21：22稍微落後。上場轟30分的楊博文上半場取12分4籃板，滿貫則有惠龍兒交出7分4籃板2助攻，半場以43：38領先。

第3節香港U22再度落後雙位數分差，倪嘉仁轟三分波，曾朗謙壓哨上籃得分追至54：62。決勝節進入戲肉，陳偉邦、歐陽維江、蔡再懃先後得分，中鋒惠龍兒亦射入三分波，助滿貫拉開至73：63。尾段香港U22大反擊，先有翟晉德轟「三分彈」，吳委峻更扮演關鍵先生，先後博得「3＋1」及「and 1」1分鐘內連入7分，加上楊博文補籃成功，最終香港U22以77：75反勝，奪得冠軍。另外，香港東方同日以85：77擊敗永倫，奪得賽事季軍。

香港U22有4人得分上雙，吳委峻取23分3助攻2偷球，楊博文交出20分12籃板，曾朗謙和翟晉德各取12和10分。滿貫3人得分上雙，蔡再懃攻入全隊最高17分，其中9分罰球所得。

吳委峻（Rex）過往在學界賽經常能在關鍵時刻入球，為球隊奠勝，這位英華書院畢業生賽後將勝利歸功於隊友：「好興奮第一次代表香港隊可以在緊張時刻入波定勝負，不過主要功勞不在於我，全靠隊友幫手衝搶、防守，才會有最後的結果出現。我好鍾意這些大心臟時刻，自己經常都會練習在這些情況射球，多謝隊友落後之下沒有放棄，這隊U22超級好！」

Rex期待全運會正式比賽時會有更多球迷入場：「這個冠軍意義重大，有助我們增強信心。今次想讓觀眾見到U22的實力，希望他們繼續入場支持我們，為我們打氣。期待大家保持這份熱情，營造『地獄主場』的氣氛！」吳委峻為香港東方青年軍成員，上季亦有在甲一聯賽上陣，剛考畢DSE的他表示：「我未決定去哪一隊職業球隊，考完DSE會開始生涯規劃。」

21歲的楊博文亦謙稱自己仍有進步空間，他希望向惠龍兒等經驗球員學習，繼續提升自己：「希望帶給球迷歡樂，令他們鍾意香港籃球。」Ivan在場上能量爆燈，衝搶籃板之外更會飛身救球，被網民冠以「香港櫻木花道」，他笑稱：「櫻木花道勁我好多！」但原來他的偶像是「籃板專家」公牛傳奇大前鋒洛文，他說：「他是我好尊重的球員，他負責所有dirty work，這些都是我鍾意做的工作，我飛身接波只是本能反應，想為隊友搶回球權，不是學他的！」港隊之後會繼續備戰全運會，Ivan透露球隊或暑假到中國集訓，與體育大學打比賽和訓練。

全運會統籌辦主任楊德強賽後會見傳媒，他表示紅館適合舉行全運會籃球賽：「我們這兩天與球員和教練協調，他們對於紅館作為測試場地整體感滿意，紅館比較少舉辦籃球賽事，對上一次已是2017年的邀請賽。我們了解到球場界線與地板顏色的問題，11月正賽會作出調整。」

楊德強亦補充：「票務方面會和廣東省協調，另外由於紅館不設副場，屆時或會在比賽場次之間安排球隊訓練時段，但這可能會拉長比賽，我們會再考慮有甚麼解決方法。」