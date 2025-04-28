利物浦反勝熱刺　提早封王兼追平曼聯紀錄

周一（28日）凌晨英超，利物浦於主場反勝熱刺5比1，提前4輪封王，唔單止第2度稱霸英超，亦追平死敵曼聯紀錄，第20次取得英格蘭頂級聯賽冠軍，實至名歸。

榜首利物浦只要今仗唔輸有分落袋，便可奪冠，主帥施洛亦不敢怠慢，穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯等主力悉數上陣，相反熱刺有歐霸後顧，正選收起基斯甸羅美路、古路施夫斯基等主力。

利物浦一開波即控制大局，不過喺12分鐘竟被熱刺前鋒蘇蘭基頭槌建功，一盆冷水照頭淋。好彩紅軍未有洩氣，4分鐘後蘇保斯拉爾妙傳路易斯迪亞斯近門掃入，雖然旁證舉旗話越位，但經半自動系統求證，確認傳波嘅蘇保斯拉爾冇越位，判入球有效。紅軍扳平後得勢不饒人，24分鐘賴恩格雲貝治在禁區邊反攝搶贏身位，做咗個炮台畀阿歷斯麥亞里士打撞射破網，極速反先。去到34分鐘一次角球攻勢，輪到加普於混戰中射成3比1，睇嚟奪冠派對上半場已成定局。

易邊後利物浦未有放鬆，加普單刀成勢突然橫傳，未有會意嘅沙拿來遲半步。作為王牌，沙拿又點會失威，64分鐘接應蘇保斯拉爾策動嘅反擊妙射得手，亦係佢今季聯賽第28個士哥，加上對方後衞烏度治擺烏龍，最終大勝5比1。利物浦順利贏波後，喺剩番4輪下已甩開次席阿仙奴15分，提早鎖定今季英超冠軍。