【有片】利物浦慶功爆內訌　紐尼斯魯莽激嬲沙拿

去片睇達雲紐尼斯點樣激嬲沙拿

利物浦以5比1擊敗熱刺，提早奪得今季英超冠軍，球隊立即喺晏菲路球場慶祝捧盃，但期間發生「不愉快事件」，紅軍前鋒達雲紐尼斯將酒淋向屬於回教徒嘅穆罕默德沙拿，觸犯對方宗教信仰，導致沙拿即時黑面，幸好呢位埃及國腳迅速控制情緒，避免破壞喜慶氣氛。

當時穆罕默德沙拿正在同隊友路易斯迪亞斯、加普、阿歷斯麥亞里士打載歌載舞，達雲紐尼斯拎樽酒過來，準備淋沙拿，沙拿笑笑口警告對方唔好咁做，但呢位烏拉圭國腳唔理，趁沙拿準備影相，偷襲向佢頭上淋酒，跟住快腳逃跑。由於回教禁止信徒飲酒，沙拿感到被冒犯，即時黑面擰轉頭望向達雲紐尼斯。

路易斯迪亞斯、加普、阿歷斯麥亞里士打搵沙拿自拍，佢費事再同紐尼斯計教。唔少網民批評達雲紐尼斯行為離譜，完全唔尊重沙拿宗教信仰，但亦有網民為達雲紐尼斯辯護，指呢款飲品並不含酒精成份。

達雲紐尼斯3年前以1億歐元(約8.8億港元)轉會費由賓菲加轉投利物浦以來，表現一直令人失望，今季踢26場英超僅入5球，盛傳利物浦準備今夏出售佢，加上今次得罪「老大哥」穆罕默德沙拿，恐怕達雲紐尼斯更加冇得留低。