曼聯又失分　再創兩項恥辱紀錄

周日(27日)晚英超，曼聯踢到補時6分鐘，靠海倫入波，驚險作客逼和般尼茅夫1比1，紅魔鬼近5場聯賽只有2和3負，自從2015年12月底以來，首次連續5場英超不勝，隨時影響下場歐霸盃4強首回合作客畢爾包嘅爭勝信心。

開賽23分鐘，般尼茅夫前場逼搶成功打反擊，由安東尼施美安射入打開紀錄，曼聯亦有1次黃金機會， 阿歷真度加拿祖近門凌空笠射，被門將阿列沙巴拿加神勇撲出，加拿祖之後仲有1次射門貼柱出界。

換邊之後，般尼茅夫幾乎拉開紀錄，丹高奧達拉主射罰球，不幸中柱彈出。戰至70分鐘成為轉捩點，般尼茅夫前鋒法蘭斯高艾雲尼臣飛剷馬沙拉奧，被球證出示紅牌趕出場。曼聯踢多1人，搶番唔少攻勢，踢到補時6分鐘，由海倫近門撞入扳平1比1，呢位丹麥射手終於打破1個月入球荒，但紅魔鬼始終未能贏波，球隊史上首次連續4次對般尼茅夫，都贏唔到。

不過，曼聯亦有好消息，「玻璃腳」勞基梳爾自2024年2月以來，首次為紅魔鬼正選上陣，並踢足全場，相信呢位後衞已走出傷患陰霾。曼聯餘下4場聯賽只屬例行公事，現時最大目標係爭奪歐霸盃，將於周五(5月2日)凌晨4強首回合作客西甲球隊畢爾包。