當錫占士合轟65分仍負木狼　湖人陷首輪出局邊緣

NBA季後賽首圈木狼與湖人於周一（28日）續演Game 4大戰，湖人雙星當錫和勒邦占士分別攻入38分和27分，惟最終仍以113：116不敵有少主安東尼艾華士狂轟全場最高43分的木狼，系列賽落後1比3遭對手叫胡。至於早前血栓康復重回賽場的公鹿球星列拿特，在G4首節無接觸下受重傷離場，溜馬作客勝出場數領先3比1。

力爭扳平季後賽首圈的湖人G4作客木狼，上半場「大帝」勒邦占士和當錫火力全開，合轟43分包括5記三分彈，不過木狼亦不示弱，屢次憑蘭度和艾華士單打得分緊咬比數，雙方合演激戰多次交替領先，木狼以61：58領先進入下半場。

在第3節一度領先12分的湖人，決勝節遭對手強勢反擊，「蟻人」安東尼艾華士無人能擋，率隊打出一段14：3攻勢並反先111：107。最後40秒兩軍戰成113：113平手，湖人兩次犯規送木狼射入3記罰球，加上里夫斯追平3分球彈框而出，最終以3分之差憾負，系列賽再輸一場即遭淘汰，將於5月1日勞動節當天上演Game 5。

另邊廂，紐約人與活塞的首圈Game 4，比賽不足1分鐘活塞僅落後1分，最後1秒由射手小夏達威（Tim Hardaway Jr.）在零度角出手三分波，過程中遭紐約人後衛祖殊赫特碰撞，惟最終完場後未獲球證響哨。期間活塞教頭J.B. Bickerstaff激動衝出場內抗議，未獲裁判理會，不過球證賽後檢視後承認漏判，指赫特對小夏達威的身體接觸超出合理範圍應判犯規，惟賽果已無法更改，紐約人作客以94：93帶走勝利，系列賽領先3比1。