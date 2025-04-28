賽馬會菁英盃　每隊最佳U22球員誕生

足總周一（28日）在香港足球會，舉行「賽馬會菁英盃」決賽賽前記招，並頒發「每隊最佳U22球員」，決賽當日亦會由傳媒機構，從9名得獎者中選出「U22星中之星」

「賽馬會菁英盃」決賽將於本周四（5月1日）在旺角大球場上演，由理文對冠忠南區。本屆依舊設有「每隊最佳U22球員」，9位獲選球員為理文後衞周子謙、北區中場戴子軒、大埔翼鋒李樂謙、冠忠南區中場趙聡悟、傑志翼鋒陳傲軒、港會門將韋俊軒、九龍城中場何瀧浩、東方中場馬希偉及標準流浪後衞李泳豪，每位球員可獲得獎金港幣3,000元及1個獎座。「U22星中之星」方面，會在決賽當日，由傳媒機構從以上9位「每隊最佳U22」球員中選出，得獎者可獲獎金港幣5,000元及1個獎座。

至於決賽獎金，冠軍可獲獎金港幣12萬，亞軍則有6萬，理文及南區亦分別提名保良局和南區康樂體育促進會，成為馬會捐贈善款的受惠機構，冠軍隊伍提名的機構可獲港幣10萬，亞軍亦有5萬。

【每隊最佳U22球員】

周子謙 理文 後衞

陳傲軒 傑志 翼鋒

李樂謙 大埔 翼鋒

馬希偉 東方 中場

趙聡悟 冠忠南區 中場

李泳豪 標準流浪 後衞

戴子軒 北區 中場

韋俊軒 港會 門將

何瀧浩 九龍城 中場