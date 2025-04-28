賽馬會菁英盃　來屆去向未定　張炎有：有存在價值　

「賽馬會菁英盃」周一（28日）在香港足球會，舉行決賽賽前記招及「每隊最佳U22球員」頒獎典禮。今屆將為香港賽馬會最後一季冠名贊助菁英盃，足總總幹事張炎有在活動後接受訪問，稱這項盃賽雖來屆去向未定，但自己認為有存在價值。

香港賽馬會由2022/23球季起一連三個賽季冠名贊助「菁英盃」，今屆轉眼間已來到最後一季，是日足總總幹事張炎有便就這項盃賽的去向作出回應：「大家都覺得依個賽事有存在價值，我當然想佢繼續，但要同港超聯賽會再傾，要視乎下季頂級聯賽場數、隊數，資助等因素都要考慮。」

至於港超聯賽會召集人陳文俊，則對續辦「菁英盃」持開放態度：「依家個重點係要有比賽，唔夠場數係唔得。當然『菁英盃』、U22聯賽其實有少少重覆，但U22聯賽始終唔係一個收費比賽，又唔喺啲大球場踢，對球員成長慢啲。」

不過，陳文俊強調「菁英盃」來季的命運，仍要視乎贊助：「搞唔搞到最大原因一定係贊助商，世界好現實，如果有贊助商肯贊助比賽，冇理由唔要。暫時聽番嚟，馬會對繼續冠名都樂觀嘅，但具體模式係保留『菁英盃』，定同U22聯賽合併，真係唔知。」