沙華列夫反Cup晉馬德里賽16強　魯列夫怒砸球拍爆冷輸波

ATP 1000級別馬德里公開賽，世界「二哥」的沙華列夫在先落後一盤下，連贏兩盤「搶七」反勝東道主球手霍堅拿打入16強。至於賽事男單衞冕冠軍、世界排名第8的魯列夫，表現不合預期更於比賽期間情緒失控怒摔球拍，最終以盤數1比2不敵哈薩克斯坦球手布利基，於32強爆冷出局。

今月剛過28歲生日的德國名將沙華列夫，為兩屆馬德里賽盟主，日前更於慕尼黑公開賽奪得職業生涯第3座ATP500巡迴賽冠軍。沙華列夫今屆賽事以頭號種子參戰，首圈輪空、次圈淘汰西班牙球手阿吉（Roberto Bautista Agut），晉級後再遇主場球手霍堅拿（Alejandro Davidovich Fokina）。

面對世界排名第29的霍堅拿迎來硬仗，沙華列夫首盤以局數2比6告負，次盤狀態回勇，與對手戰至「搶七」，最終贏細分7：3。有趣的是，期間沙華列夫認為對手的一次擊球出界，惟對裁判為界內球，其後他抗議未果，從場邊取出手機拍下球印並「放上網」。決勝盤雙方再度鬥至局數6：6平手，不過沙華列夫未有留力，以7：6（7：0）勝出，全程打出11個「ACE」，在2小時44分鐘的激戰中以盤數2比1反勝對手，淘汰最後一個東道主球手。第4圈將與阿根廷球手Francisco Cerundolo爭8強資格。

至於上屆馬德里公開賽冠軍魯列夫，今屆列為7號種子出戰，32強對上世界排名低67位的布利基（Alexander Bublik），惟魯列夫今場狀態不佳，最終以4：6、6：0、4：6爆冷出局。魯列夫無緣16強後，他的即時世界排名自2022年以來首次跌出前十，為世界排名第17位。而比賽過程中，魯列夫亦不滿自己表現，一度重摔球拍洩憤。布利基16強將對捷克名將文錫。