近10場8勝弗到漏　博洛尼亞客勝咪錯過

意甲頭場，烏甸尼斯主場迎戰博洛尼亞。烏甸無欲無求等收咧，連輸5場有辦你睇，相反博洛仍要搶分保前4，戰意贏烏甸幾條街，客勝咪錯過。（HOY TV 76台周二凌晨零時30分直播）

今季表現一度有驚喜嘅烏甸尼斯，嚟到季尾明顯無以為繼，依家排緊中游，雖然唔使擔心護級，但要爭下屆歐洲賽席位又輪唔到佢哋，難怪近5場聯賽全部輸晒，仲要入得1粒咁大把，冇目標冇戰意，成班波等緊放暑假，見到都唔開胃喇。

相反博洛尼亞踏入2025年後瘋狂發力，各項賽事踢咗21場波，取得13勝6和僅2敗，唔單止收復季初失分殺返上前列，上周中更淘汰安玻里，51年來首度躋身意盃決賽，絕對係近期意甲最弗球隊之一。

單計近10場賽事，博洛尼亞取得8勝1和1負佳績，當中不乏擊敗米蘭雙雄、拉素同打和拿玻里等硬嘢，唔講得笑，依家佢哋排緊第4位，只係領先緊隨其後嘅祖雲達斯同拉素1分，為保前4嘅下屆歐聯入場券，絕對不能鬆懈，難得遇上踢緊風流波嘅烏甸尼斯，梗係要打落水狗，客勝有計。

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