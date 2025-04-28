見過鬼仲唔怕黑　利物浦又想買「祖記金童」

利物浦上年夏天僅以1,000萬鎊(約1億港元)就買到祖雲達斯當打翼鋒費達歷高基艾沙，以為執到寶，點知中晒伏，呢位意大利國腳經常受傷。不過，紅軍見過鬼仲唔怕黑，計劃再收購祖記球員，今次睇中有「新迪比亞路」之稱嘅基倫耶迪斯。

利物浦3位前鋒達雲紐尼斯、路易斯迪亞斯、費達歷高基艾沙都有可能今夏離隊，會方需要做定兩手準備，物色新進攻球員，以備不時之需，基倫耶迪斯成為目標人物。呢位即將20歲嘅土耳其國腳可以勝任中前場多個位置，上季迅速上位，為祖雲達斯32次披甲入4球及1次助攻，今季獲得代表祖記王牌嘅10號球衣，表現更上一層樓，上陣46場入8球5次助攻，吸引各大豪門關注。

意大利傳媒指，利物浦提出以8,000萬歐元(約7億港元)收購基倫耶迪斯，但祖記並唔接受，會方認為呢位「新迪比亞路」起碼值1億歐元(約8.8億港元)。由於基倫耶迪斯上年夏天續約至2029年，祖雲達斯可以吊高來賣，只要佢繼續有出色發揮，身價勢必水漲船高。

不過，祖雲達斯上場意甲以2比0擊敗蒙沙，基倫耶迪斯向對手批肘，被球證出示紅牌趕出場，呢位新星真係要好好控制脾氣。