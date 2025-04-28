田中鬥莉王：飛腳鬥不死鳥「和」味濃

大阪飛腳上周五於日職作客挑戰FC東京，在比賽尾段連失3球的情況下，最終以0:3敗走，近7場聯賽只錄得1勝，狀態頗差。

我認為飛腳陷入頹勢的主要原因，就是球隊於對方門前缺乏一針見血的入球觸覺。在該場聯賽中，他們於FC東京門前失機後，轉眼間便立即失球，而到目前為止，他們亦未能展示出任何拚搏精神。

不過，他們的前線依然有多位進攻好手坐鎮，我樂於見到最近由廣島三箭借用過來的滿田誠落場比賽，而今仗他於球隊進攻時，將會擔當創造入波機會的重要角色。

京都不死鳥上周五憑著原大智及奧川雅也的入球，主場以2:1擊敗FC橫濱，繼續穩坐聯賽榜首位置。

不死鳥的近況跟今場對手飛腳截然不同，當入球機會來到的時候，其球員都能夠好好把握得到，並將它們轉化為入球。

原大智不但替他們先開紀錄，並協助球隊擊敗FC橫濱，還憑著其走動及建立出來的攻勢，構成各式各樣的問題。我預期今仗他將會再次成為球隊於對方門前最危險的球員。

考慮到大阪飛腳近況差勁及入球出現困難，我預期今仗他們將會以守代攻，務求令京都不死鳥難以攻破其防線。由於他們不可以再次於主場落敗，我認為今仗誓要確保取得1分，所以預計最終雙方和氣收場。