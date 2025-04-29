曼聯隊長倒米潑冷水：捧歐霸盃都無補於事

曼聯將於周五(5月2日)凌晨歐霸盃4強首回合作客西甲球隊畢爾包，紅魔鬼隊長般奴費南迪斯接受傳媒訪問，卻自潑冷水，話即使球隊奪得歐霸盃冠軍，都未能挽救失敗球季，呢位葡萄牙國腳講出洩氣言論，隨時打擊隊友士氣，實在「倒米」。

曼聯上場英超僅逼和般尼茅夫1比1，各項賽事法定時間連續7場不勝，排聯賽第14位，仲低過賓福特、水晶宮、狼隊等傳統弱隊。臨近季尾，般奴費南迪斯對於紅魔鬼呢份成績表感到失望，甚至話捧歐霸盃冠軍都無補於事：「我唔覺得係一種獎項，最多只可以話喺歐霸盃取得成功，當然爭取冠軍非常重要，但並唔能夠挽救任何事情。」

般費同時指出由於今屆歐霸盃決賽已安排喺畢爾包主場舉行，對方必定更加搏命打入決賽，爭取喺自己地頭捧盃。

般奴費南迪斯長他人志氣，滅自己威風，惹來唔少曼聯球迷批評，直斥佢身為隊長應該以身作則，振奮隊友士氣，但現時卻反其道而行，根本冇資格再擔任隊長。

亦有人認為應該畀返中堅哈利馬古尼做隊長，同埋贏歐霸盃冠軍可以參加下屆歐聯，絕對係重要收穫，並非般費口心中嘅無補於事。

不過，部分「花生友」指般費只係講事實，可能係另類激將法，希望隊友反省。