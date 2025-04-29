老而彌堅 37歲柏度起孖創造30年紀錄

周二(29日)凌晨意甲，拉素主場出擊落後2球劣勢之下，靠後備上陣嘅37歲老將柏度洛迪古斯梅開二度，逼和帕爾馬2比2，力保打入前4位希望。柏度洛迪古斯以7個入球，成為自1994/95年意甲實行3分制以來，單季後備上陣最多入波嘅拉素球員。

帕爾馬需要搶分護級，今仗反客為主，開賽3分鐘就由中場安達積卡射入打開紀錄。換邊後，帕爾馬又玩突襲，下半場開波未夠1分鐘，再次由安達積卡射成2比0，呢位22歲瑞典國腳近3次上陣入3球，狀態非常勇猛。

拉素教練馬高巴朗尼見勢色唔對，57分鐘換入柏度洛迪古斯救亡，呢位西班牙前鋒不負所托，79分鐘把握對手門將鈴木彩艷撲出不遠，補射入網，僅過5分鐘，佢接應傳中頂入成2比2。

柏度洛迪古斯已屆退役年齡，主要擔任後備，但每次披甲都有不俗演出，今季8個聯賽入球之中，有7球係後備上陣射入，打破洛基2008/09年入6球嘅紀錄，成為近30年單季後備上陣最多入波嘅拉素球員。

同日另1場意甲，第5位博洛尼亞作客只能打和烏甸尼斯0比0，錯失升上前4位機會，下屆歐聯入場券之爭非常緊湊，第4位祖雲達斯僅領先第8位費倫天拿3分，拉素落後祖記2分，排第7位。