奧蘇里雲10次「起迫」　紀錄性23次闖世錦賽8強

「火箭」奧蘇里雲周一（28日）在世界桌球錦標賽，繼續保持謹慎態度，但仍以13比4壓倒性淘汰了中國龐俊旭，生涯第23次在克魯斯堡劇院躋身8強。

奧蘇里雲早前表示要制定長期計劃，希望未來兩年內重塑自己的球技，因為此他對今屆爭逐個人第8個世界冠軍抱着較低的期望，並堅稱自己的球技尚未達到巔峰。然而他在兩場比賽中，已轟出6桿「破百」及14桿50+，贏了23局，僅失8局。

特別在今仗面對龐俊旭，奧蘇里雲輕描淡寫地轟出兩Cue「破百」的105及135度，還有10桿50+，在最後的第17局僅花5分鐘便打出一桿95度奠勝；篤定了8強席位，並為自己保持的世錦賽8強出次數最多的紀錄擴大，希堅斯及亨特利各有19次。過去22場8強戰中贏得13場，下仗將與另一位中國球手斯佳輝爭逐。

這位49歲傳奇過去13個月陷入錦標荒，更自1月的冠軍聯賽後一直缺戰，直至世錦賽才復出賽場。奧蘇里雲今仗的勝果，仍意味着與希堅斯及威廉斯的「75三傑」，第五次齊入克魯斯堡劇院8強，過去曾於98、99、2011及2022年曾經試過。「我上場時間越多，就愈有機會提升我需要的水平，無論發生什麼，都不會影響我未來兩年的計劃，只要我發揮水平，那另一張椅子上，對手是誰都沒關係，我堅信如果自己接近最佳狀態，我就有信心擊敗任何人。」

至於中國「一哥」丁俊暉則以4比13不敵前世界冠軍比素，被粉碎了爭標夢，16強止步。今屆賽事共有6位中國球手躋身16強，寫下歷史，目前僅餘趙心童及斯佳輝闖入8強，而趙心童將與英格蘭的域連爭逐，另兩場8強戰則包括希堅斯對威廉斯，以及「世一」卓林普對比素。