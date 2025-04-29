無鋒陣成型　阿仙奴破門搶先機

歐聯4強展開，阿仙奴首回合先主場出擊，迎戰法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）。隨住利物浦奪冠，「兵工廠」英超爭標失敗，可以全心全意爭逐歐聯寶座，佢哋近6場歐聯主場5勝1和，包括8強主場大炒皇家馬德里3比0，反觀PSG上圈作客阿士東維拉都要輸波，計算總比數先險勝晉級，阿仙奴酋長主場威力十足，讓平半捧上盤。（Now 643周三凌晨3時直播）

阿仙奴英超爭標雖功虧一簣，但全季表現仍屬頂級水平，今屆歐聯賽事，聯賽階段高踞第4直入16強，先以兩回合9比3狂數燕豪芬，8強再以總比數5比1「雙殺」衞冕嘅「銀河艦隊」，經過連場大戰洗禮，球隊已適應「無鋒陣」打法，幾位攻擊球員李安度杜沙特、加比爾馬天尼利、布卡約沙卡輪流「士哥」，仲有迪格蘭賴斯嘅罰球殺着，配合主場威力，有力喺首回合佔取先機。

PSG金身被破打擊士氣

PSG在法甲輕鬆奪冠，不過為咗留力歐聯，上輪聯賽主場輸畀尼斯，聯賽不敗身被破有損士氣，再講佢哋今屆歐聯表現掙扎，初段一度徘徊出局邊緣，包括曾經作客酋長球場淨吞阿仙奴兩蛋，直至冬季轉會窗簽入基華拉斯基利亞先至出現轉機，聯賽階段最後兩連勝出線，嚟到淘汰賽階段似乎與英超球隊特別有緣，16強及8強分別遇上利物浦及阿士東維拉，雖然最後都過關，但同樣喺兩回合交手中都輸過1場，按照此「攤路」，PSG今場輸畀阿仙奴不足為奇。

歐聯4強首回合賽程

阿仙奴 VS 巴黎聖日耳門

周三凌晨3:00

阿仙奴近6場歐聯主場5勝1和

巴塞隆拿 VS 國際米蘭

周四凌晨3:00

巴塞隆拿近6場歐聯主場5次開4球或以上

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