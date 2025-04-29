年度場地障礙⾺術賽　13歲王嘉莉搶鏡封后

「2025年度場地障礙⾺王賽」於上⽔雙⿂河⾺術中⼼圓滿舉⾏。作為⼀年⼀度本地⾺術盛事，⾺王賽今年吸引了87對⼈⾺組合參賽，一連兩天共舉⾏10場⽐賽，涵蓋70-120厘⽶不同級別，總獎⾦更⾼達五萬港元，創歷屆之冠；本屆賽事最⼤贏家，當屬年僅13歲的王嘉莉。

這位新晉⾺術新星，早前已代表⾹港出戰2024全國全國⾺術三項賽⻘少年錦標賽，勇奪個⼈⾦牌及團體銅牌，創下佳績。今次主場出戰，王嘉莉夥拍愛驥Little Lady Van 'T Eigenlo，於銀牌賽（1.1⽶）及⾦牌賽（1.2⽶）均以壓倒性姿態封后，同時成為銀級及⾦級錦標賽總冠軍；更難得的是，她勇奪年度場地障礙⾺王賽最⾼殊榮—格廉梭紀念盃，展現極⼤潛⼒，前途無可限量。

王嘉莉表⽰：「能在主場⽐賽並獲得這麼多獎項，真的很開⼼。感謝我的拍檔Little Lady Van 'T Eigenlo、媽媽、教練和總會⼀直⽀持我，也很感恩能夠在⾹港⾺術舞台繼續追夢！」緊隨其後的鄭家穎，與拍檔 Over And Out勇奪銅牌賽（1⽶）冠軍。鄭家穎早前亦曾與王嘉莉及隊友在2024全國⾺術三項賽⻘少年錦標賽攜⼿為港隊奪得團體銅牌，成績顯赫。

銅級錦標賽⽅⾯，則由符迦晴與愛駒Kingston Jumbo以累積最⾼積分勝出，成為銅級錦標賽總冠軍。⽽場地障礙⾺王賽先進盃則由溫倩明夥拍Shiny Day奪得，展現資深騎⼿的穩健實⼒。

繼去年之後，總會再次邀請FEI國際⾺術聯會認可⾺術賽事官員、德國著名障礙路線設計師Olaf Petersen為比賽設計不同難度的障礙路線。Petersen曾三度擔任奧運場地障礙賽路線設計師，專業資歷享譽國際。他此⾏除為本地騎⼿帶來國際級賽事體驗，更向本地路線設計師提供培訓，積極推動⾹港⾺術運動專業發展。

中國⾹港⾺術總會⾏政總監Masami Toda表⽰：「今年⾺王賽場⾯盛⼤，選⼿們表現出⾊，尤其⾒到像王嘉莉等新星在國際、⾹港雙線發光，令我們倍感⿎舞。同時，資深及新晉騎⼿各展所⻑，體現⾹港⾺術多元共融、⼈才輩出。總會將繼續推動本地⾺術發展，為運動員提供更多學習及⽐賽機會。」