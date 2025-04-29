趕得切停電前闖關　安祖娃寫1000級賽事紀錄

西班牙全國大規模停電，影響數百萬民眾，正在進行的馬德里網賽也受到牽連，而今年表現突出的俄羅斯小將安祖娃就在停電前，成功躋身女單8強，並再寫下紀錄。

被列為賽事7號種子的安祖娃周一(28日)以直落兩盤6比1、6比4淘汰了外圍賽晉級的烏克蘭女將斯羅達素娃，連續兩年闖入這項賽事8強，同時也是她今年第3次躋身WTA 1000級賽事的半準決賽。隨着今場勝仗後，今天(29日)剛滿18歲的安祖娃成為自2009年WTA 1000級賽制設立以來，在大師賽至少取得10場勝利的最年輕球手。

比賽不久後，馬德里網賽則因為西班牙大停電而被迫暫停比賽，安祖娃下仗將面對美國「一姐」歌莉嘉芙爭逐4強席位。世界排名第4的歌莉嘉芙鎖定躋身8強後，也受到大停電的影響，她在場上採訪時發言一半，因收音的咪斷電而被迫中斷。

這是21歲的歌莉嘉芙首次闖入馬德里網賽8強，曾於2023年贏得美網冠軍的她，已在10個WTA1000級賽事中，9次打入8強，邁阿密大師賽是她唯一未能躋身8強的賽事。她過去與安祖娃兩次交手均獲勝，下仗再碰頭看看會否有不同戰局。