丹恩奴域：吉達艾阿里「拉」隊入決賽

希拉爾及吉達艾阿里在今屆亞冠盃8強階段皆拿下重要勝仗兼且大勝，展示出今時今日的沙職絕對是一個相當強勁的聯賽。

希拉爾以7比0大炒FC光州。雖然我覺得FC光州這支韓職球隊防守表現差勁，不過我認為來自沙職的希拉爾在進攻上十分流暢，令我留下深刻印象。

魯賓尼維斯及米連高域沙域這對拍檔主宰了中場，令希拉爾難以被對手攻破，並容許一對翼衛祖奧簡些路及洛迪上前助攻製造威脅。因此，吉達艾阿里將需要做好準備，以作出應對。

希拉爾除了邊線攻勢相當具危險性之外，死球處理也能殺對手一個措手不及。米連高域沙域對FC光州時於角球攻勢頂入1球，而阿歷山大米祖域及高列巴利都十分體力化，能夠於死球時為對方後防帶來問題。

吉達艾阿里同樣於8強階段輕鬆晉級，甫開賽30分鐘便領先武里南聯3比0，及後亦可以「收疆」放慢腳步，不用那麼落力比賽，以留力踢4強。

翼鋒馬列斯及加連奴雙雙都有入球進帳，故我認為他們二人今仗的演出將會相當關鍵。他們將會嘗試令希拉爾一對左右二閘忙於防務，無法發揮出自己應有的助攻能力。

毫無疑問，他們的骨幹球員在今仗定要交出好表現才可。防守上，伊班尼斯將要抗衡阿歷山大米祖域的強勁體能，而基斯爾則要於中場擔當搶奪對方腳下球，以及好好保持控球權的重要角色。

雖然希拉爾的對賽往績較佳，但吉達艾阿里於在上次聯賽碰頭作客以3:2勝出，當日艾雲東尼更加大演帽子戲法。我認為今場4強大戰，將會激發這名英格蘭前鋒交出好表現，故今仗有可能成為改寫戰局的球員。

今場賽事的質素應該會十分之高，我相信將會有多個入球出現，而吉達艾阿里最終可爆冷入決賽。