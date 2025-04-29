占美畢拿復出助勇士叫糊　騎士橫掃熱火創歷史

NBA季後賽周二（29日）續演首圈激戰，勇士主將占美畢拿Game 4傷愈復出，全場造出12記罰球全中、獨轟全隊最高27分，加上波齊姆斯基交出生涯季後賽新高的26分驚喜表現，即使剛獲頒年度最佳隊友獎的「咖喱仔」史堤芬居里得分不到20分，勇士仍以109：106擊敗火箭取得主場2連勝，系列賽領先3比1「叫糊」，Game 5將於周四（5月1日）回到火箭主場上演。至於東岸頭號種子的騎士，G4以138：83大炒熱火，系列賽4比0橫掃對手晉級次圈，並且僅用4場比賽就取得净勝122分，刷新NBA季後賽史上任何一圈賽事的净勝分紀錄。

甫開賽，勇士格連（Draymond Green）和波齊姆斯基（Brandin Podziemski）各射入2記三分波，率隊領先16：4，不過火箭隨後作出調整回擊，阿門湯臣把握防守漏洞接連得手，首節打完追至2分差距。次節比賽火藥味漸濃，勇士的格連和居里、火箭隊的伊臣（Tari Eason）和迪倫布魯克斯（Dillon Brooks）先後吞下技術犯規，格連更被判一級惡意犯規險被驅逐離場，火箭趁勢追分，更令主隊頻頻出現失誤，上半場完反而領先57：50。

下半場占美畢拿發威，率隊打出一段18：1攻勢再度扭轉局勢，但火箭球星沙根（Alperen Sengun）挺身而出，不點衝擊顔色地帶取得分數，加上後衛雲菲特（Fred VanVleet）手感火燙，更面對居里射入三分彈，戰況再度重回起點，畢拿第3節完結前再博犯規站上罰球線，勇士以82：80進入最後一節。決勝節繼續拉鋸，沙根單節攻入10分，雲菲特轟入第8記三分戰成104：104平手，畢拿外圍造犯3罰全中，讀秒階段格連擋下沙根單打，隨後畢拿摘下關鍵籃板兼再度造犯，終場助勇士以3分之差力保主場勝仗。