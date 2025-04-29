艾殊利高爾：阿仙奴PSG中場拚搶定勝負

不少巴黎聖日耳門的球迷將會乘搭歐洲之星火車，然後前往國王十字車站，很快便會抵達阿仙奴主場酋長球場，觀賞這場備受矚目的歐聯4強大戰。

在阿仙奴已經緣盡英超下，因此歐聯能夠走到多遠將決定他們今季有多成功。他們在與皇家馬德里的8強兩回合比賽中表現十分出色，獲勝可說是當之無愧。而他們需要將這樣的表現繼續帶到去4強，與被看好的巴黎聖日耳門奮力一戰。

在雙方的陣式十分相似下，今仗的勝負關鍵將在中場拚搶方面，然而，由於湯馬士柏迪今仗需要停賽，佐真奴因傷肯定缺陣以及米基爾馬連奴未知能否趕及傷癒復出下，阿仙奴的中場深度可能受影響。雖然米基爾馬連奴最近一直踢9號位，但因湯馬士柏迪停賽和佐真奴受傷，這位西班牙球員可能會墮後一格重返中場中的位置。考慮到他的體能情況仍然未明，萬一缺陣的話就看看誰能與迪格蘭賴斯和馬田奧迪加特搭檔，在中場中位置上正面對抗巴黎聖日耳門強大的3人中場，將會很有意思。

巴黎聖日耳門賽前於3場事僅1勝，他們上仗的敗仗發生在聯賽，這意味著他們不會像今仗的對手般曾經在英超保持全季不敗而封王。

巴黎聖日耳門很清楚到訪阿仙奴時會遭遇怎樣的挑戰，事關今季季初已經曾在酋長球場呑下敗仗，但自此之後進步神速。在去年10月以0:2不敵兵工廠後，他們只在作客呑下兩次敗仗，儘管無獨有偶這兩場都是發生在歐聯賽場上，分別不敵馬德里體育會及阿士東維拉。

另外，今仗的看點將會集中在巴黎聖日耳門的左路，可以預期將會有一場精彩的對決。紐奴文迪斯阿歷山大無疑是目前歐洲最有影響力的左閘，但布卡約沙卡在去年10月交手時全場表現出色，紐奴文迪斯阿歷山大需要展現出最近的狀態，才能讓阿仙奴今屆歐聯的最佳射手全場保持安靜。

從牌面上來看，雙方實在難分高低。兩隊在今屆歐聯的入球數字相同，但巴黎聖日耳門的失球更多，是阿仙奴共7個失球的兩倍，其中4球是在對維拉的8強比賽所失掉的。

我相信兩隊的星級戰將於酋長球場給我們帶來一場精彩的比賽，但我對阿仙奴的中場線感到擔憂，這可能會讓巴黎聖日耳門在首回合佔到優勢，最終小勝而回。