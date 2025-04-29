蘇迪曼盃　日本5：0法國　港隊兩連敗無緣晉級

蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽周二（29日）於中國廈門上演小組賽次輪，上屆銅牌得主日本以5：0擊敗法國，兩連勝晉級。另外港隊小組先後不敵泰國和中國無緣出線，明日將對阿爾及利亞。

日本與馬來西亞、法國、澳洲同於C組，陣容包括山口茜、志田千陽等星將。日本首場擊敗澳洲後，第2場迎來法國，男單世界排名第16的渡邊航貴與排名84的Enogat Roy爆發激戰，渡邊航貴終以22：24、21：6及21：11險勝，女單世界排名第4的山口茜則未受考驗，直落21：4、21：10擊敗Anna Tatranova。另外日本在混雙、男雙及女雙亦以局數2：0取勝，最終以5：0大炒法國，錄得兩連勝確定出線，5月1日將對馬來西亞，爭奪小組首名。

今屆蘇迪曼盃4月27至5月4日舉行，港隊時隔5年再度參戰，派出男單選手伍家朗、李卓耀、女單奧運女將盧善恩、混雙組合鄧俊文、謝影雪、女雙的楊雅婷、楊霈霖及男雙的洪魁駿、羅卓謙等，惟小組賽先後以場數0：5不敵泰國及中國，篤定無緣晉級，周三（30日）將出戰A組最後一場對阿爾及利亞。