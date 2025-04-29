香港女籃李祉均為不能跑的人而跑 周日全球同時起步

Wings for Life World Run將於5月4日舉行，把握最後報名機會，與香港女籃代表李祉均一同參與這項全球獨一無二、沒有終點的跑步比賽。賽事報名費將全數撥捐Wings for Life脊髓損傷研究基金會，協助找尋治癒脊髓損傷的方法。立即登入以下連結報名 https://www.wingsforlifeworldrun.com/zh/locations/hong-kong

被喻為旗艦跑的Wings for Life World Run實體賽事，將分別在奧地利、克羅地亞、德國、波蘭、斯洛文尼亞、瑞士以及荷蘭舉行。未能前往這7個國家參賽的朋友亦可透過 Wings for Life World Run 手機APP參賽，無論你身處何地，都可以與世界各地的健兒在同一時間起步，一同為不能跑的人而跑！

李祉均表示：「去年香港APP Run我都有親身參與。這項賽事別具趣味，因為它是世上唯一會被終點追趕的跑步比賽。完成 WCBA 的賽事以及亞洲盃東亞區資格賽後，我暫時退下火線在港休息，所以，能夠趁着空檔參與這項有意義的賽事，實在難能可貴，希望喜歡跑步的朋友也可以把握機會報名參賽。」

如果想跟WCBA球員、香港女籃代表李祉均一較高下，可以參與Wings for Life World Run香港APP Run，5月4日晚上7時在灣仔海濱長廊一同起步。報名費用只需港幣$133（美金17元），並會全數撥捐 Wings for Life脊髓損傷研究基金會，協助找尋治癒脊髓損傷的方法。

跑手亦可以選擇自定路線，只要準時於香港時間晚上7點開啟活動手機APP便可以與全球選

手同步起跑。Wings for Life World Run自2014年起舉辦，獲得來自全球195個國家、地區超過150萬名跑手參與，並為Wings for Life脊髓損傷研究基金會籌得5,193萬歐元。

一如以往，Wings for Life APP Run的參加者在比賽開始前啟動Wings for Life World Run APP，並開啟GPS系統，手機APP內的模擬終結者號(Catcher Car)便會在開賽後30分鐘起步，並以時速14公里開始追趕跑手，之後每30分鐘加速1公里。開賽3小時後，這架代表移動終點線的車輛將會每30分鐘加速4公里。估計Catcher Car應該可在開賽大約 4小時以後，即65至70公里時追過最後一位跑手，即是賽事的冠軍。