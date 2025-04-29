亞冠4強爆發「沙特打吡」　免費台直播

亞冠精英盃4強爆發「沙特打吡」，吉達艾阿里與希拉爾爭入決賽。兩軍於8強都大勝對手晉級，狀態旗鼓相當，不過雙方係沙特職老對手，近戰交手互有勝負，預料一場過淘汰賽事唔會過份進取，事實上，兩軍近4次交手，半場均開1球或以下，1.5球半場細值得留意。（HOY TV 76台周三凌晨零時30分直播）

講波前提提大家，亞冠精英盃今屆改制，8強開始全部一場過，而且集中喺沙特城市吉達舉行，所以今場雖然名義上係中立場，但實際喺吉達艾阿里主場阿卜杜拉國王體育城進行，吉達艾阿里有主場之利。呢個安排變相令到吉達艾阿里與希拉爾實力距離拉近，希拉爾8強以7比0大勝FC光州，吉達艾阿里則以3比0淘汰武里南聯，不過值得留意，吉達艾阿里上半場已經領先3粒，下半場放軟晒手腳，擺明留力應付今仗。

睇番兩軍近4次交手，法定時間希拉爾2勝1和1負，不過最近嗰場就吉達艾阿里贏3比2，希拉爾實力較佳但預料都有所顧忌，話晒淘汰賽，唔覺意畀吉達艾阿里入咗1粒，要反勝絕不容易，預料半場都會穩打穩紥，更加有利開出半場細。

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