從球迷角度出發　霍啟山：想香港足球變更好！

「我自己係球迷，所以好多時做決定，都會以球迷角度去考慮。鐘意一樣運動就想佢變得更好，所以一直聽好多意見，做到咪做，冇資源咪去搵，未試過唔知嘅！」霍啟山（Eric）至今上任足總主席近兩年，期間做事一直親力親為，又廣泛接受各界建議，務求為香港足球發展帶來突破。

港隊隨着早前在亞運、亞洲盃外圍賽等賽事屢創佳績，開始引來更多關注。而足總主席霍啟山在訪問中亦指喜見球場上，經常出現「紅海一片」，並多次強調球迷屬於足球重要一環：「香港足球要產業化、有市場，就需要球迷。所以今年已經設有6場小型見面會，又安排地方同球迷一齊睇波，上述過往係沒有，而未來會有更豐富內容。」

同時，「霍生」又表示自己一直虛心耹聽球迷意見，盼雙方繼續加強溝通：「好似我哋保證全部港隊作客有直播，同埋早前同波衫供應商Nike續約，都強調要加量、加點，令球迷更容易購買。」

長遠計劃以啟德作港隊主場

對於足總早前曾在《2020-2025 策略計劃》，列明港隊會以爭取出戰2034年世界盃為目標。轉眼間已過了5年，「霍生」直言會繼續支持本地球員追逐足球夢：「出戰世界盃係每個球員夢想，足總會提出實質措拖，包括加強發展青訓，令足球人口加大，貢獻更多青年球員。」

此外，提到啟德體育園的啟用，「霍生」亦顯得相當開心，又稱正構思將它作為港隊主場，惟一切仍有待落實：「早前測試賽坐滿5萬人，氣氛非常好。依家同對方探討緊長遠合作，始終唔止淨係一場90分鐘嘅波，想做到產業化，無論售票、飲食同交通都要搞好。」

參賽隊數「重質不重量」

連同原有的香港大球場、旺角大球場，「霍生」認為香港目前有充足條件，爭取主辦更多國際比賽：「特別係三角賽，或者一啲青年錦標賽，因為除咗旺角場、香港大球場，依家仲有體育園。唔似以前咁有限制，同時間只係踢得一、兩場比賽，大大提升競爭力。」

另一方面，來季港超聯的隊數亦成為焦點，但「霍生」認為有過今季9隊、上季11隊的經驗，球隊的整體質素，相比隊數更顯重要：「10隊係比較理想，但根據今年經驗，其實9、11隊，編賽程喺技術上都係冇問題，足總角度係按照市場需求。不過我哋覺得量係重要，但下一步更着重係質素，希望聯賽可以維持高水平，令球隊喺亞洲賽取得好成績。」

U22聯賽「提供人材庫」

至於今季新增設的港超聯U22聯賽，「霍生」則指概念與早前解散的香港U23相同，大讚這項賽事可以提供更多渠道、機會予青年球員，讓他們之後接軌職業：「由淨係香港U23一隊，變到依家成個港超聯一齊參與。數據見到U23球員上場比例唔超過10%，但U22聯賽就唔可以多過3名超齡球員，所以絕對提供到更多人才畀港超聯、港隊，長遠提升本地足球水平。」

上任足總主席兩年

最難忘3事

(1)「港隊喺（杭州）亞運會打入4強，作為一個歷史時刻，特別係對青年球員、香港未來足球嘅一個肯定。 」

(2)「我哋相隔55年再打入亞洲盃（決賽周），全港球迷都相當興奮，呢個亦係我哋嚟緊下一屆目標。」

(3)「東亞足球外圍賽令本人印象最深刻，因為自己除咗作為足總主席，亦係東亞足球協會副會長，一直希望代表香港，喺國際舞台爭取更多賽事、資源，提升香港足球內容。今次得到協會認同，短短幾個月搞掂場地同贊助，成功喺球迷面前捧盃，期待今年暑假大家一齊同港隊去南韓出席決賽周。」