麥基棄足用手一樣掂！板式網球賽表現搶鏡

國際板式網球賽事「FIP Bronze HK II」日前於西貢PADEL+順利完成，來自世界各地包括阿根廷、埃及、俄羅斯、意大利、澳洲等選手競逐，本地球手亦有亮點，前香港足球代表隊名將麥基（Jaimes McKee）「棄足用手」，聯同日本國家隊MVP Nasa Hatakeyama 作賽，成功晉級男子組16強，成為全場焦點之一。

為期3天的賽事於4月25至27日舉行，經過連場激戰後，男子雙打決賽由來自英國的 Christian Medina Murphy 與西班牙的 Alberto Garcia Jimenez，以直落兩盤6:4、6:4擊敗葡萄牙的Gustavo Nunes及西班牙的Miguel Angel Solbes，奪得男子組冠軍。

女子雙打方面，墨西哥組合Ana Maria Cabrejas及Camila Ramme同樣展現強大實力。她們在首盤搶七勝出後，乘勝追擊，以6:0橫掃第二盤，擊敗西班牙組合Angelina Neizvestnaya及Ainize Santamaria Landa，榮登女子組后冠。

這次協辦的PADEL+ 負責人Curtis表示:「今次比賽主要希望將板式網球推廣予更多香港人認識。這幾年板式網球於全球急速興起，但在香港仍然算係比較新的運動，我希望透過舉辦國際賽事，不單止可以給本地球員有機會同世界級選手交手，亦都可以令大眾親身感受板式網球的魅力。」板式網球有機在2032年奧運成為正式比賽項目。