貝俊龍奪ILCA 7帆船冠軍　轉戰世界錦標賽添信心

巴黎奧運港隊帆船代表貝俊龍（Nicholas Halliday）於French Olympic Week - Hyères（SOF）比賽中表現出色，勇奪ILCA 7組別冠軍，成為香港帆船運動史上首位帆船大滿貫巡迴賽（Sailing Grand Slam, SGS）賽事冠軍得主。

貝俊龍首次亮相世界盃級別賽事的Medal Race，貝俊龍整週表現出色，於最後一天以高達 23分的領先優勢進入決賽。他最終在獎牌賽中取得第4名，憑整週的穩定發揮，以總分48 分力壓新西蘭的Thomas Saunders和荷蘭的Duko Bos，成功登上最高頒獎台。

賽後貝俊龍賽後表示：「今天其實非常輕鬆，因為我已經確定奪冠，所以就抱著享受比賽的心情來參加我人生中第一場世界系列賽的 Medal Race。今天風勢很強，特別適合 hiking，尤其在順風段更是一直在衝浪，真的很過癮！」

「這裡是非常高水平的艦隊，能夠跟世界頂尖選手同場競技，是很難得的經歷。這一周主要是離岸風，變化多端，但我感覺自己能夠很好地掌握水面的壓力和風向，整體心態也很平穩，保持耐心等待自己的機會。這種感覺很棒。」

貝俊龍在本賽季Sailing Grand Slam 首站以第 20 名作結，這次於Hyères 站迅速躍升，展現出卓越的成長與實力，正式進軍世界級 ILCA 7高手之列。接下來，他將代表中國香港出戰即將於5月10日在中國青島舉行的ILCA 7世界錦標賽，期待延續強勢表現。

French Olympic Week - Hyères（SOF）ILCA 7 頒獎台：

第一名 – 貝俊龍（HKG）– 48 分

第二名 – Thomas Saunders（NZL）– 71 分

第三名 – Duko Bos（NED）– 79 分