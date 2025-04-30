阿仙奴主場甩轆　0比1不敵巴黎聖日耳門

周三(30日)凌晨歐聯4強首回合，法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)再成「英超殺手」，作客1比0技術性擊倒阿仙奴，次回合返主場入決賽機會高唱入雲。PSG喺今屆歐聯已贏晒4支英超代表，而且數據顯示PSG喺首回合作客先贏，有95%機會晉級，形勢大好。

阿仙奴相隔16年再踢歐聯4強，不過早段被PSG反客為主，4分鐘基華拉斯基利亞左路進襲，傳中畀奧士文尼迪比利施射彈柱入網。阿仙奴捱過頭20分鐘劣勢後有起色，換邊後米基爾馬連奴接應罰球頂入，但越位在先食詐胡，加比爾馬天尼利同李安度杜沙特各有1次半單刀射門，亦被基安盧基當拿隆馬救出。PSG尾後有干卡路拉莫斯射中楣，但無阻球隊作客贏1比0。

PSG今屆成為「英超殺手」，喺聯賽階段擊敗過曼城，淘汰賽又接連踢走利物浦同阿士東維拉。數據顯示，PSG歷來18次喺歐聯淘汰賽作客先贏，有17次能夠順利晉級；加上阿仙奴歷來5次主場先輸，全部都出局收場，阿仙奴要收復失地難度極高。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「戰果令人失望，但依家只係半場，我哋需要喺巴黎贏波。當你夢想要贏歐聯，就要做出一啲特別嘅事情，下場作客巴黎就要做到，我相信球隊有呢個能力。」PSG教練安歷基亦唔敢掉以輕心：「我哋次回合目標都係要贏，因為1個入波足以改變一切，阿仙奴落後緊已經冇嘢好輸，到時球迷會睇到場精彩賽事。」