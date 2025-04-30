感受國家運動員訓練有幾激！港台31推出《全運風雲》迎倒數

距離「第十五屆全國運動會」的開幕不足200日，香港電台聯合中央廣播電視總台亞太總站特別策劃推出全運會節目系列《迎戰全國運動會（二）─ 全運風雲》，回顧國家隊運動員近三年的備戰訓練，以及出戰各項重要賽事的表現。節目透過深度訪談剖開運動員的內心世界，讓觀眾了解訓練以外，隊友、教練，以至家人的支持，是他們的動力源泉，真切地感受到他們永不言棄、追求極致的精神。

十集節目聚焦不同項目的運動員，包括鄭思維與黃雅瓊（羽毛球）；全紅嬋與陳芋汐（跳水）；馮彬（田徑─擲鐵餅）；孫一文（劍擊）；馬龍、樊振東、王楚欽、孫穎莎、陳夢與王曼昱（乒乓球）；張雨霏與潘展樂（游泳）；劉清漪、商小宇、亓祥宇（霹靂舞）；邱祺緣、周雅琴、張怡涵、歐鈺珊（體操）；以及中國女排。

節目首集介紹中國羽毛球隊混雙組合鄭思維與黃雅瓊的拼搏歷程，展現他們為大賽備戰的決心與蛻變，內容從兩人自2017年搭檔以來，經歷東京奧運失利後短暫拆伙，卻在2022年重組後迎來爆發，以38場連勝重返世界第一，整個節目激動人心，深受觀眾歡迎。此外，其他的運動員故事亦相當感人和值得令人敬佩，例如中國跳水「夢之隊」新生代雙星全紅嬋與陳芋汐，二人要克服身體發育的挑戰外，她們既是雙人搭檔，亦是單人對手，心理上承受不同的壓力。節目深入呈現運動員的成長陣痛：流感侵襲下帶病堅持練習，在訓練場上嚴苛地提升技術，以及賽後與家人短聚的溫情時刻，這些都是運動員光環背後的辛酸。

另一方面，節目介紹粵港澳三地場館的改造升級與賽事籌備，如何展現科技與人文交融的場館新風貌。例如廣東奧體中心以「木棉盛放」的嶺南美學煥然一新，融合綠色低碳理念；越秀山體育場保留南粵足球歷史底蘊同時，興建了嶄新的智慧跑道和節水草坪；深圳大運中心和深圳市體育中心變得更智能化，例如360度自由視角觀賽、開合式鬥屏、「冰籃」快速轉換技術等。

港台特別就第十五屆全國運動會，共製作五輯特備節目《迎戰全國運動會》。第一輯於去年適值全運會倒計時一周年播映。第二輯《迎戰全國運動會（二）─ 全運風雲》由央視亞太總站的周偉琪、朱丹、莊琬晴、周子瀛擔任主持，已率先上周四(4月24日)推出，並且每逢星期四晚9時30分在港台電視31播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出。

第十五屆全國運動會將於今年11月9至21日，由廣東、香港及澳門三地共同承辦。